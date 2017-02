© Asbl Sauvegarde du Patrimoine

Hei gëtt e Präzedenzfall geschafen, dee grave Konsequenze kéint hunn, fäerten d'Organisatiounen a weise mam Fanger op de Kulturministère.

Et geet ëm d'Haiser 15 a 17 an der Mierscher Strooss. Se goufen ofgerappt an et komme Wunnengen an d'Plaz. Op Fotoen aus de leschte Jore gesäit een, datt d'Haiser net wierklech an engem gudden Zoustand waren. Egal, seet de Jochen Zenthöfer vun der asbl "Sauvegarde du patrimoine". D'Haiser hätte kënne restauréiert ginn. Et wieren aussergewéinlech gutt erhale Bauerenhäff gewiescht. Si waren iwwer 200 Joer al. Dofir waren d'Haiser, déi unenee louchen och klasséiert ginn, dat eréischt d'lescht Joer.



Et ginn 2 Kategorie fir ze klasséieren: Monument national an Inventaire supplémentaire. Bei der zweeter Kategorie kann de Proprietaire decidéieren ze verkafen, de Kulturministère kann awer bannent 30 Deeg soen "Nee, dat geet net" an en hätt d'Baugenehmegung hei zum Beispill kéinten annuléieren, seet de Jochen Zenthöfer. Et goufe vill Interventiounen. Do waren eigentlech och positiv Signale komm. Trotzdem wier dunn bemol ganz séier ofgerappt ginn, fir "Fakten" ze schafen.



De Jochen Zenthofer schwätzt vun engem eventuelle Präzedenzfall. All déi aner 700 Gebaier, déi um Inventaire stinn, wieren elo a Gefor. Déi 2 Organisatioune fuerderen, datt all d'Gebaier, déi den Ament Inventaire supplémentaire sinn, als Monument national ëmklasséiert ginn.