Ënnert dem Motto "Mémoire-Erinnerung" hunn d'Walfer Bicherdeeg um Samschdeg hir Dieren opgemaach.

Eigentlech ass den Optakt vun de Bicherdeeg ëmmer schonn Donneschdes mat der offizieller Ouverture an der Iwwerreechung vum Buchpräis. 
Dëst Joer stoung awer och de Freideg op de Kalenneren vun iwwer 500 Fans vum däitsche Thriller-Auteur Sebastian Fitzek. An en huet net enttäuscht: Dem Fitzek seng Optrëtter si méi wéi nëmme Liesungen: si si richteg Shows an deenen de Public ënnerhalen, erstaunt an natierlech (Thriller oblige)  och erféiert gëtt. Zu Walfer hat hie säin neie Roman "Der Nachbar" dobäi. An en huet et sech net huele gelooss, fir all senge Lieser hir Exemplairen ze signéieren, och wann dës Autogrammstonn bis wäit no 11 Auer Owes gaangen ass.

Um Samschde Moien goungen dann d'Halen pünktlech um 10 Auer op. Occasiouns-Bichermaart, Books for Kids an den Espace vun de Professionelle vum Buch: d'Halen hu sech séier gefëllt. Eng 12.000 Visiteure gi sech och dëst Joer nees erwaart. 50 verschidden Evenementer gi gebuede, vu Liesungen, Musek a Literatur op der Aussebün, bis bei Workshops a Shows fir Kanner. 170 Exposanten waarden op déi grouss a kleng Frënn vum Buch.

Walfer ass och ëmmer eng Plaz vun de Begéinungen: jonk Auteuren, déi iwwer eng Formatioun vun der UniPop deen néidegen Know How kruten, fir hir Bicher ze publizéieren; etabléiert Auteuren, déi sech iwwer eng Auszeechnung beim Lëtzebuerger Buchpräis freeën an anerer, déi op der Plaz sinn, fir hir Wierker ze signéieren.

An och prominent Visiteuren, déi souguer e Buchtipp parat hunn: De Buchtipp vum Luc Frieden ass "107 Days" vun der Kamala Harris an dem déi fréier US-Vizepresidentin hir Erënnerungen un hir Wal-Kampagne vun 2024 néiergeschriwwen huet.

Estelle, Bookliness a 100Suns, dat sinn dräi Jonker déi d'BD "Enfants de deux mondes" geschriwwen a gezeechent hunn / © Bea Kneip/RTL
Um Stand vun der 9.Konscht / © Bea Kneip/RTL
DEn Dan Altmann an de Lucien Czuga signéieren hir BD "Luxemburg sucht den Luxonauten" / © Bea Kneip/RTL
D'Anna Valentiny freet sech iwwer den Designpräis fir hiert Buch "Hortus Alienum" / © Bea Kneip/RTL
"Geckegen Hunneg" de Lëtzebuerger Buchpräis an der Kategorie Literatur goung dëst Joer un den Nico Helminger
De Georges Kieffer stellt säin neit Buch "Weeër" vir / © Bea Kneip/RTL
"Oui Chef!" Gastronomie meets Philharmonie, en neit Buch voller Iwwerraschungen / © Bea Kneip/RTL
D'Marylène Bergmann kennt een als Présentatrice op der Tele. Privat schreift si Gedichter a moolt.
"Babalon" dëse Sci-Fi-Thriller op Englesch staamt aus der Fieder vum jonke Lëtzebuerger Ben Hansen / © Bea Kneip/RTL
Och e Mathés-Buch ka Spaass maachen! / © Bea Kneip/RTL
Autore-Residenz: D'Anne-Marie Reuter liest aus engem Text, deen si extra fir Walfer geschriwwen huet / © Bea Kneip/RTL
Ënnerschrëft: De Jean Asselborn an de Michael Merten signéieren d'Buch "Jean Asselborn-Die Tour seines Lebens" / © Bea Kneip/RTL
D'Equipe vum Nationale Literaturarchiv op hirem Stand / © Bea Kneip/RTL
De Prix Laurence ass Literaturpräis fir Kanner a Jugendlecher / © Bea Kneip/RTL
Besuch: De Premier Luc Frieden a seng Fra Marjolijne mam Walfer Buergermeeschter François Sauber an der éischter Schäffin Jessie Thill
Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.