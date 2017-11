Weider gouf Olivia By Austinn mam stART-up Award an Paprika By No Metal In This Battle mam Best Music Video Award a Jury Awar ausgezeechent

Fir déi 5. Kéier organiséieren d’Rockhal an hire Rocklab d’Video Clip Awards, kuerz VCAs, fir déi beschte Lëtzebuerger Video Clippen auszezeechnen.Museksvideoe sinn an der Tëschenzäit net méi aus der aktueller Musekswelt ewechzedenken a si fir d'Bands an d'Artiste méi wéi jee virdrun essentiell, fir hir Musek ze promovéieren. Dofir hunn d'Rockhal an hire Rocklab d'Video Clip Awards an d'Liewe geruff, fir all Joer déi beschte Lëtzebuerger Video Clippen auszezeechnen.Dës Awards sinn all Joers am Kader vun der Sonic Visions Music Conference, mat der Ënnerstëtzung vum stART-up Fund vun der Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte, der Sacem Lëtzebuerg, dem CNA, Eldoradio an RTL.De Gewënner vumass defirDeesou wéi och desinn uvumgaangen.Op RTL.lu an Eldoradio.lu konnt ee fir säi Favorit voten.Degeet un:matFelicitatiounen!