Andy Bausch: "Ech wollt net Regisseur, mä Rockstar ginn" (22.01.2018) Groussen Undrang an der Stater Cinémathèque. Schüler aus Frankräich, Däitschland, der Belsch a Lëtzebuerg si komm - extra fir den Andy Bausch.

Et ass déi 10. Editioun vum Créajeune. E Filmconcours, organiséiert ënnert anerem vum saarlännesche Filmbüro an dem Service National de la Jeunesse. Kanner a Jugendlecher kréien d’Chance, hir Filmer um groussen Ecran z'erliewen. Den Andy selwer huet mat 25 Joer ugefaangen: "Ech wosst, ech muss dat fäerdeg bréngen, soss sprangen ech d'Bréck erof.1981 huet den Andy Bausch mat “When the Music’s over” säin éischte long-métrage gedréit. Filmer wéi “Troublemaker” a “Le Club des Chômeurs” sinn hautzedaags Kult. Et ass genee déi Renommee, déi d’Schüler während der Masterclass am meeschte faszinéiert huet.Fir den Andy Bausch war et awer een haarde Wee. Zu Lëtzbuerg vum Film liewen ass deemools wéi haut mat virun allem finanzielle Risike verbonnen. Wann een do eng Perspektiv well hunn, da brauch een déi richteg Astellung a Motivatioun. Et bräicht een Passioun an Ausdauer.D’Schüler vun der Masterclass sinn och gewuer ginn, datt ee mat all Film dobäiléiert. Den Andy Bausch schwätzt aus Erfarung. Hien huet wäit iwwer 50 Regie-Aarbechte gemaach. Dozou gehéieren och Télésfilmer an Documentairen. Wéi ee selwer no Joerzéngte vu Beruffserfarung zu sengen fréiere Wierker steet, ass eng aner Saach. Hie wier erstaunt, wann hien heiansdo seng Télésfilmer aus de 90er Jore gesäit, positiv wéi negativ.Ganzer 64 Filmer gi während dem Concours a verschiddene Kinoen an der Groussregioun gewisen. 11 dovunner sinn an der Cinémathéik gelaf - an der Kategorie “jonk Erwuessener”.Gewonnen hunn d’Court-métragë “Juliette” vum Lora D’Addazio an “Mazeppa” vum Jonathan Lago Lago aus der Wallonie – an aus Lëtzebuerg “Orientierungslos” vum Lara Mack.Den Andy muss sech also ëm Konkurrenz keng Suerge maachen. Et ass gutt méiglech, dat jonk Realisateuren a Realisatricen iergendwann hir eege Masterclass ofhale wäerten.