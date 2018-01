D'N10 bei Méischdref. © Serge Marteling

Rankingen oder Hitparade gëtt et jo vun alle méiglechen (an onméiglechen) Saachen. Esou richteg bewosst ginn ass eis dat op en Neits, wéi mir duerch Zoufall op eng Lëscht vun de Stied mat de meeschten Héichhaiser gestouss sinn. Dat huet eis op d'Iddi bruecht, all freides och esou e Ranking virzestellen - mol national, mol international a vläicht och emol ee perséinlechen.Tëscht 9 an 10 Auer gi se vun dësem Freideg un op Radio Lëtzebuerg virgestallt, zäitgläich gi se dann och hei op RTL.lu online, wou ee se am Detail noliese kann.Fir unzefänken hu mer bei de Ponts & Chaussées nogefrot, wéi eng déi längsten Nationalstroossen hei am Land sinn. An d'P&Ch hate féx eng Top 10 bei Hand an - siehe da - am Fong gëtt et just eng richteg laang Strooss hei am Land, eng, déi laanscht déi däitsch an déi franséisch Grenz verleeft, duerch d'Däller vun dräi Flëss - Musel, Sauer an Our - an als eenzeg op iwwer 100 Kilometer kënnt. Et handelt sech ëm d'N10, déi vu Schengen op Maarnech féiert.Kleng Bemierkung dozou: Tëscht Maacher a Bëlleg iwwerschneide sech d'N10 an d'N1, déi vu Waasserbëlleg an d'Stad féiert an déi d'Haaptstrooss war, fir an d'Haaptstad ze kommen, éier d'Tréierer Autobunn gebaut ginn ass. Déi al Strooss Richtung Stad aus dem Oste läit an eiser Top 10 iwwregens mat 27 Kilometer op der 9. Plaz.Déi aner Stroossen aus dem Osten an Direktioun Stad dauchen och an der Lëscht op: D'N12 vu Réimech an d'Stad mat 22 km op der 10. Plaz an d'N11 vun Iechternach an d'Stad mat 32 km op der 7. Plaz.Iwwerhaapt féieren déi meescht vun den 10 längste Stroossen am Grand-Duché, nämlech 6 Stéck, an d'Stad.Net dohi féieren awer zum Beispill d'N15 vun Ettelbréck an d'Pommerlach, mat 30 km op Plaz 8, d'N27 vun Ierpeldeng op Uerschdref (Arsdorf), mat 46 km op Plaz 4, an och d'N13 vum Wandhaff op Bous - besser bekannt ass déi Strooss als Dräikantonsstrooss, féiert se dach vum Capellener duerch den Escher bis an de Réimecher Kanton.Zu deene laange Verbindunge gehéieren dann awer nach déi aus der Stad an den Norden, d'N12 op d'Wämperhaart, mat 68 km op der 3, an d'N7 op Huldang, mat 76 km op der 2.Op der 1 dann d'N10 vu Schengen erop op Maarnech - awer net op engem direkte Wee ...10) N12 (Lëtzebuerg – Réimech): 22km9) N1 (Lëtzebuerg – Waasserbëlleg): 27km8) N15 (Ettelbréck – Pommerlach): 30km7) N11 (Lëtzebuerg – Iechternach): 32km6) N31 (Lëtzebuerg – Rodange): 34km5) N13 (Wandhaff – Bous): 40km4) N27 (Ierpeldeng – Uerschdref): 46km3) N12 (Lëtzebuerg – Wämperhaart): 68km2) N7 (Lëtzebuerg – Huldang): 76km1) N10 (Schengen – Maarnech): 112kmOp der lëtzebuergescher Wikipedia fënnt een iwwregens och e sëllechen Informatiounen iwwer déi eenzel Nationalstroossen.An nach eemol Merci de Ponts & Chaussées fir d'Hëllef!Wann och Dir Ureegunge fir e Ranking hutt, da schreift eis. Mir kucken dann, wat mer maache kënnen :-)