Den Ierfgroussherzog Guillaume (18.05.2017) Och wa Lëtzebuerg dëst Joer kee Film an der Selektioun huet, sinn d'Ierfgroussherzoglech Koppel an de Xavier Bettel op Cannes gereest.

© ATP / Frank

De Premier Xavier Bettel war do a senger Funktioun als Kultur- a Medieminister. Him ass et wichteg ze weisen, dass Cannes méi ass wéi de rouden Teppech an déi schéi Kleeder vun de Staren. Cannes, dat sinn zu Lëtzebuerg iwwer 1.000 Salariéeën, déi an der Filmbranche schaffen.En Donneschdeg den Owend ass dann nach déi traditionell Receptioun vun der Lëtzebuerger Filmbranche zu Cannes.De Filmfestival vu Cannes ass dëst Joer vum 17. bis den 28. Mee.