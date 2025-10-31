RTL huet eng Partie vu Personalitéite portraitéiert, déi an de leschten 12 Méint vun eis gaange sinn.

E Réckbléck op aussergewéinlech Personnagen, déi eis rezent verlooss hunn.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren!

IN PACE: Déi ganz Serie op radio.rtl.lu.

All d'Portraite vum Radio am Replay op RTL.lu

Gaston Vogel (9.10.1937 - 2.11.2024)

In Pace Gaston Vogel

Quincy Jones (14.3.1933 - 3.11.2024)

In Pace: Quincy Jones

David Lynch (20.1.1946 - 15.1.2025)

In Pace: David Lynch

Roberta Flack (10.2.1937 - 24.2.2025)

In Pace: Roberta Flack

AnNa R. (25.12.1969 - 16..3.2025)

In Pace: AnNa R vu Rosenstolz

George Foreman (10.1.1949 - 21.3.2025)

In Pace: George Foreman

Poopst François(17.12.1936 - 21.4.2025)

In Pace: Poopst François

Nadja Abd el Farrag (5.3.1965 - 9.5.2025)

In Pace: Nadja Abd el Farrag

Brian Wilson (20.6.1942 - 11.6.2025)

In Pace: Brian Wilson

Michael Madsen (25.9.1957 - 3.7.2025)

In Pace: Michael Madsen

Petz Lahure (7.10.1945 - 9.7.2025)

In Pace: Petz Lahure

Felix Baumgartner (20.4.1969 - 17.7.2025)

In Pace: Felix Baumgartner

Ozzy Osbourne (3.12.1948 - 22.7.2025)

In Pace: Ozzy Osbourne

Hulk Hogan (11.8.1953 - 24.7.2025)

In Pace: Hulk Hugan

Laura Dahlmeier (22.8.1993 - 28.7.2025)

In Pace: Laura Dahlmeier

Ulli Potofski (7.7.1952 - 3.8.2025)

In Pace: Ulli Potofski

Robert Redford (18.8.1936 - 16.9.2025)

In Pace: Robert Redford

Claudia Cardinale (15.4.1938 - 23.9.2025)

In Pace: Claudia Cardinale

Helmut Thoma (3.5.1939 - 3.5.2025)

In Pace: Helmut Thoma

Jane Goodall (3.4.1934 - 1.10.2025)

In Pace: Jane Goodall

Diane Keaton (5.1.1946 - 11.10.2025)

In Pace: Diane Keaton