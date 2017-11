Seniore ginn e Gospel-Concert an der Philharmonie (08.11.2017) An der Philharmonie war en Dënschdeg e Gospel-Concert virun engem ausverkaafte Sall. Et waren allerdéngs net déi weltbekannten "Harlem Gospel"-Sänger.

D’Fondatioun EME huet et erméiglecht, dass d'Senioren aus 7 verschiddenen Altersheemer vu Servior kënnen optrieden. A si hunn, ewéi ee sou schéi seet, d’Philharmonie gerockt.Am groussen Auditoire vun der Philharmonie um Kierchbierg, wou soss de Philharmoneschen Orchester an aner grouss Museker optrieden, stoungen en Dënschdeg den Owend 71 Senioren zesumme mat Benevolen a Museker op der Bühn.An net nëmmen déi ierfgroussherzoglech Koppel huet sech dësen Optrëtt ugekuckt. Den Sall war ausverkaf.Fir "Gospel and Friends" war et de gréissten Optrëtt, dee se bis elo haten.Den Robert Bodja huet de Gospel an d'Altersheemer vu Servior bruecht, a steet bei all Concert als Dirigent mat op der Bühn. Hien huet d'Seniore motivéiert kritt fir mat ze sangen. Méi a méi Leit goufe vum Gesang a senger positiver Energie infizéiert.D’Majoritéit vun de Gospelsängerinnen a –sänger ass tëscht 80 an 90 Joer al. Fir verschiddener war et déi éischte Kéier an der Philharmonie. Awer net fir d'Madame Sanders. Si ass mat 98 Joer déi eelste Sängerin. Deemools souz Si am Public. Haut steet Si op der Bühn.1,5 Stonne Gospelmusik stoungen um Programm. Mat verschiddene Solo-Optrëtter vun de Sängerinne vum Rhummer Gospel. Eng Show gouf gebueden, ewéi wann d'Senioren dat zanter Joere géinge maachen. Den Public huet sech dann och vun der Energie vun dëse Senioren ustieche gelooss.Den Organisateur, d'Fondatioun EME, ka sech weider Editioune virstellen. Grouss Zefriddenheet gouf et och bei de Gospelsängerinnen a -sänger.