Ma fir déi Lëtzebuerger Nationalitéit ze kréien, géif et awer ee grousst Obstakel ginn: dem Land seng Sprooch, well bei där misst ee sech d'Zong verdréien:Increasing numbers of U.K. citizens in Luxembourg are seeking citizenship in preparation for Brexit. One big hurdle: mastering the country's obscure tongue-twisting language.Am Beräich vun de Sproochecoursen op Englesch ass och d'Liz Wenger vu learnluxembourgish.com aktiv ... a si war e Sonndeg vum Haaptspriecher vu WGN TV zu Chicago, dem Larry Potash, kontaktéiert ginn, fir e bësse mat him ze poteren. Iwwer eis Sprooch.Wat doraus ginn ass, ass zimlech witzeg a gouf och vum Potash op Facebook gesat: Hien huet et net esou genee geholl, huet Lëtzebuergesch als Mëschung tëscht Däitsch a Franséisch bezeechent an huet den Uz gemaach mat Wierder wéi Gromperekichelchen (dem Potash no Pancake), Schnuddelhong (Turkey) an Deckelsmouk (Turtle) ... déi een dem "Wall Street Journal" no kënne misst, wann een de Sproochentest bestoe wéilt.An den Noriichtemann huet och d'Liz Wenger zitéiert mat "dat ass fantastesch", och wat dann aus sengem Mond verdächteg no "that ass fantastesch" (oder dead/dad ass?) geklongen ... an direkt fir gutt Stëmmung am Studio gesuergt huet. Duerno huet de Potash awer preziséiert, datt dat "that is fantastic" heescht - a soss näischt :-)

De FB-Post vum Potash gouf direkt massiv gedeelt an och kommentéiert - an all Richtung ...

A wien als Amerikaner oder Englänner nach méi déif an eis Sprooch andauche wëll, d'Lëtzebuergeschcoursë vun learnluxembourgish.com si vum Educatiounsministère zertifiéiert, fir iwwer si d'Lëtzebuerger Nationalitéit ze kréien. D'Coursë sinn op Englesch a ginn online gehalen.