A l’initiative de Leurs Altesses Royales le Grand-Duc Héritier et la Grande-Duchesse Héritière, une grande exposition dédiée aux artisans et créateurs d’art est organisée du 1er au 4 décembre 2016.

L’exposition est réalisée en partenariat avec la Chambre des Métiers, la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat et avec le soutien du Ministère de l’Économie, du Ministère de la Culture, et de la Ville de Luxembourg.

L’exposition a pour vocation de valoriser au mieux le réservoir de talents du pays en termes de créativité, ainsi que de mettre en lumière la beauté et l’importance de la transmission du savoir-faire auprès des jeunes générations. Cet événement unique se décline autour d’une sélection des plus grands créateurs luxembourgeois, véritable cœur du dispositif, entourée par une palette de talents européens venant des pays voisins.

Plus de 60 artisans nous font découvrir l’excellence de leurs oeuvres mises en scène de manière inédite dans un écrin historique, les prestigieux salons de l’Arbed tout nouvellement restaurés.



Construit dans les années 1920 pour accueillir le siège de l’ARBED, ce bâtiment a été pendant près d’un siècle le symbole de la sidérurgie au Luxembourg. D’importants travaux ont été réalisés par le nouveau propriétaire, la BCEE, qui a mis en œuvre plus de 40 corps de Métiers pour redonner tout son lustre a ce monument historique.



Sur près de 1000 m2 de prestigieux salons, des hôtesses et médiateurs sont présents pour accueillir les publics et répondre aux questions des amateurs, collectionneurs, ou simples curieux. Cette exposition, à découvrir seul ou en famille, allie l’approche artistique et didactique et offre une occasion unique de venir admirer le savoir-faire de plus de 60 artisans d’art pratiquant plus de 30 métiers différents.