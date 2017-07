X





Um Freideg gouf deen neie Logistikzenter vun den CFL offiziell ageweit, dëst a Präsens vum Grand-Duc Henri, souwéi dem Infrastrukturminister François Bausch an dem Wirtschaftsminister Etienne Schneider.



Am Mäerz gouf de giganteschen Terminal op enger Fläch vun am ganzen 33 Hektar a Betrib geholl. E besteet aus am ganze véier Gleiser vun all Kéiers 700 Meter Längt, fir Container an nach eemol zwee Gleiser fir d'Camionen ouni Zuchmaschinn opzelueden.



An Zukunft sollen hei all Dag 300.000 Container verluede ginn. D'Kapassitéit vum neien Terminal gouf am Verglach mat dem ale carrement vervéierfacht an d'Streckennetz gouf ausgebaut Direktioun Nord- an Osteuropa souwéi China. Zwee Joer gouf dru gebaut. De Käschtepunkt läit bei 221 Milliounen Euro.



Besonnesch ervir stécht eng multifunktionell Hal vun iwwer 30.000 Quadratmeter. Et ass zum Beispill Plaz fir net manner wéi 46.000 Paletten. D'Hal gouf viru genee engem Joer ageweit an ass zanter Januar operationell. Bis d'Joer 2025 sollen eleng an dëser Hal ronn 200 Leit beschäftegt sinn. Ronn 34 Millioune goufen an dëst héichmodernt Lager investéiert.





Wuerenterminal zu Beetebuerg (07.07.2017) Bis zu 600.000 Camione pro Joer gi sech um Multimodal vun der CFL zu Beetebuerg erwaart. Déi riseg an nei Infrastruktur erlaabt et, fir bannent Minutten d'Camionen op den Zuch ze bréngen.

Kritik kënnt vum Mouveco

Déi lokal Sektioun vum Mouvement Ecologique ass net sou begeeschtert, deemno wär op dëser Plaz vill ze vill Buedem versigelt ginn, ouni sech un déi versprache Kompensatiounsmoossnamen ze halen. Wa vun enger kompletter Renaturéierung vun der Diddelenger Baach geschwat gëtt, esou wär dat e schlechte Witz.