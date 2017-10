© RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira

Den Accident ass an der Montée Mënsbech geschitt, dowéinst geet et den Ament just op enger Bunn laanscht. Éischten Informatiounen no, soll e Camion do seng Charge verluer hunn.



Et staut bis ewell op 12 Kilometer bis Potaaschbierg.



Kuerz no 6 hat den ACL gemellt, datt e Camion



An déi aner Direktioun

E Camion en Panne gëtt et op der Tréirer A1, awer an Direktioun Tréier virun der Sortie Sandweiler. D'Gefier steet op der Pannespur.