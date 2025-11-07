Monique Reiff, Presidentin vum Syndicat vun de Spidolsdokteren
E Freideg de Moie waren ënnert anerem de Gesondheetssystem an déi nei Findel Clinic Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
En Donneschdeg nach am Kloertext op der Tëlee als Neurologin, souz d‘Dokter Monique Reiff e Freideg de Moie schonn nees am Radio-Studio an hirer Funktioun als Presidentin vum Syndikat vun de Spidolsdokteren.
No der Kënnegung vun der Doktesch-Associatioun AMMD vun de Konventioune mat der CNS gëtt aktuell vill iwwer d‘Zukunft vum Gesondheetssystem hei am Land diskutéiert. Och wann d‘Monique Reiff d‘Roserei vun den Dokteren- an Zänndokteren deels verstoe kéint, schwätzt de Syndikat vun de Spidolsdoktere sech kloer fir den aktuelle konventionéierte System aus. Et misst hirer Meenung no un der Verdeelungsgerechtegkeet festgehale ginn, well jiddereen abezilt, awer dann och jiddereen déi selwecht Prestatiounen ze gutt huet.
Mä jo: D‘Diskussiounen iwwer d‘Nomenclature, also d‘Lëscht, wéi eng medezinesch Prestatioun wéi héich verrechent a vun der CNS rembourséiert gëtt, wäre ganz schwiereg an zéi, gëtt d‘Monique Reiff ze bedenken. Aus Siicht vun den Doktere wär et net verständlech, dass d‘Zäit, an där ee sech op e Patient aléisst, also den intellektuellen Akt, aktuell guer net remuneréiert ka ginn. Et wär am Prinzip déi selwecht Ofrechnung, wéi wann ee just eng Ordonnance erneiert. Dat misst der Presidentin vum Syndikat vun de Spidolsdokteren no ugepasst ginn.
D‘Monique Reiff ass beim Thema Liberaliséierung vun der Medezin awer kritesch. Virun allem wat privat Investisseuren am Gesondheetssystem ugeet. Etüden aus dem Ausland géife weisen, dass e Gesondheetssystem nëmme kuerz vun héijen Investissementer profitéiere kann. Mëttel- a laangfristeg géif et do ëm Beneficer goen an eben net ëm Nohaltegkeet an d‘Wuel vum Patient.
Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.