© Nadine Gautier

An den 90er Joeren hat sech d'Sécherheetssituatioun an Europa entspaant. Den Dispositiv virum Palais gouf deementspriechend ugepasst an et gouf vun do u keng Munitioun méi matgefouert. Am Kader vun der Adaptatioun vum Instructiounsprogramm an der Grondausbildung gouf den Drill Enn der 90er Joeren ofgeännert an d’Bajonett vun der Waff geholl. D'Sécherheetssituatioun huet sech an de leschte Méint an Europa verschäerft an dofir ginn et elo hei nees Ännerungen.Elleng muss keen Zaldot méi virum Palais stoen a Garde maachen. An Zukunft sinn op d’mannst zwou Persoune present, fir sech géigesäiteg ze protegéieren. De Generol Alain Duschène erkläert, firwat een do méi virsiichteg ginn ass: Fir einfach d'Sécherheet vun eise Leit ze garantéieren. Et ass jo esou, dass mir festgestallt hunn, dass d'lescht Joer am noen Ausland Zaldoten op oppener Strooss ugegraff a blesséiert gi sinn.

Och den Drill ass ugepasst ginn: D’Waff vum éisträichesche Modell Steyr AUG gëtt net méi mam Rimm iwwert der Schëller gedroen, mä am Aarm gehalen, fir méi séier kënnen agesat ze ginn, uewen um Stuermgewier ass wéi fréier eng Stéchwaff, eng Bajonett, befestegt. D'Waff gouf esou equipéiert, dass wann de Fall sollt antrieden, d'Persoun sech mat der Waff ka verteidegen, sou de Generol Alain Duschène.

Dat heescht am Kloertext, dass d’Gewierer an Zukunft nees mat schaarfer Munitioun geluede ginn. D’Munitioun gëtt elo scho matgefouert.



Gesat de Fall de bewaffneten Zaldot virum Palais kritt zum Beispill eng terroristesch Attack mat, dierf oder muss hien agräifen?



De Generol Alain Duschène: En Zaldot gräift an, wann hie selwer oder säi Kolleg ugegraff gëtt. Si ënnerleien der Légitime défense a just dofir kënne se agesat ginn.

Well am Prinzip sinn d’Palaisgarden net do, fir eppes ze bewaachen.

Wann eng offiziell Visite oder de Grand-Duc am Palais ass, da sti souguer nees 4 Zaldoten als Éieregarde virum Palais.