LSAP an déi Gréng weisen sech als Koalitiounsparteien awer zefridden. E Mëttwoch an en Donneschdeg sinn dann d'Debatten iwwert den Etat de la Nation.

No der, goufen et vun der Oppositioun wéi ze erwaarden eng ganz Partie Kritikpunkten. D'Koalitiounsparteien haten do selbstverständlech méi e positiivt Bild.

D'Oppositioun huet d'Ried vum Premier quasi an der Loft zerrappt

© RTL Archive

De Claude Wiseler hat jo en Dënschdeg de Moie schonn hei op der Antenn gesot, hie géif sech net vill vum Etat de la Nation erwaarden, ma dat hei wier nach schlëmmer gewiescht ... inhaltlech wier näischt dra gewiescht.

D'Reaktioun vum CSV-Spëtzekandidat Claude Wiseler



Déi grouss Defisen, déi an Zukunft wäerten op eis duerkommen, Solutiounsvirschléi oder Visiounen hätt ee bei der Ried vum Xavier Bettel net kéinten erkennen. Awer och op d'Situatioun elo, méi genee op d'Suerge vun de Bierger, wier ee beim Speech vum Premier an der Chamber net agaangen. Beispiller wieren hei de Logement, d'Gesondheetspolitik, d'Fleegeversécherung ...

All dës aktuell Sujete wieren net ugeschnidde ginn. Et wier iwwerdeems e "bloen Himmel gemoolt ginn": All di gutt Leeschtunge wieren der aktueller Regierung zouzeschreiwe gewiescht, déi negativ Punkte wieren d'Schold vun engem "aneren" gewiescht, ouni allerdéngs genee drop anzegoen. Allgemeng huet de Claude Wiseler d'Ried als eng vun de schwächste Rieden ageschat, déi hie bis ewell héieren huet.

De Marc Baum vun "déi Lénk" reagéiert



Dem Marc Baum vun déi Lénk ass opgefall, datt de Premier mat tëscht 40-45 Minutten eng historesch kuerz Ried gehalen huet an dat wier dem Deputéierten no och dat eenzegt gewiescht, wat dobäi angenehm war. Also ganz nom Motto: Wann een näischt ze soen huet, soll een dat wéinstens kuerz maachen...

Déi wierklech brisant Sujeten am Land wieren dem Marc Baum no mol net am Usaz ugeschwat ginn. De Fait, dass den Aarmutsrisiko sou héich ass wéi nach ni virdrun, wier net genannt ginn, an och d'Wunnengsproblematik hätt ee lénks leie gelooss. Fir verschidde Problemer wier d'Regierung net sensibel, sou dass de Bilan vun der Ried vum Premier schlecht beim Marc Baum ausfält.

"Mir si 6 Méint virun de Wahlen an ech hat mer erwaart, datt de Staatsminister géif probéieren, alles esou schéin ze molen, wéi et geet a souguer nach bësse méi". Dat sot de Gast Gibéryen vun der ADR an enger éischter Reaktioun.

Och de Gast Gibéryen vun der ADR ass batter enttäuscht



Hien hätt net méi gesinn, wéi e Staatsminister, deen sech iwwert 40 Säite Ried selwer op d'Schëller klappt. Der Logik vun der Regierung no dierft et also keen onzefriddene Mënsch méi am Land ginn. Domadder hätt de Xavier Bettel souguer d'Erwaardunge vum Gast Gibéryen ënnertraff. Eng Abberzuel u Problemer wier net genannt ginn.



© RTL Archive



Souwäit déi éischt Reaktioune vun der Oppositioun.



LSAP an déi Gréng schwätze vun enger gelongener a sachlecher Ried

De Premier huet eng Ried gehalen, déi net polemesch, mä sachlech an op Fakte baséiert war an zum Deel och pedagogesch ausgeriicht war, fir politesch Aktioune vun dëser Koalitioun z'erklären, esou huet den LSAP- Fraktiounschef Alex Bodry no der Deklaratioun vum Premier.

Wéi schätzt den Alex Bodry vun der LSAP d'Ried an?



D'Theorië vun CSV an ADR iwwert eng Finanzgestioun, déi dem Land net gutt gedoen hätt, wieren elo wéi eng Seefeblos geplatzt. Dat hätten d'Zuele vun 2017 an och d'Projektiounen op déi weider Jore gewisen.



© RTL Archive



Et géif weisen, dass an dësem Beräich fundamental Aarbecht vun der Regierung geleescht ginn ass. Et gouf natierlech och kloer gemaach, dass nach eng Rei politesch Chantieren op wieren. Strukturell Problemer bleiwen, esou den Alex Bodry weider, Problemer, déi allerdéngs net an dëser Legislaturperiod entstane sinn.

Dës Regierung huet hir Hausaufgabe gemaach, déi Gréng och...ënnersträicht den Deputéierten Henri Kox a senger Reaktioun op d'Ried vum Staatsminister.





D'Reaktioun vum Henri Kox vun "déi Gréng"



Haut wier een an de Finanze ganz gutt opgestallt, d'Scholde si stabiliséiert ginn an och am Ëmwelt-Beräich hätt ee ganz vill Gesetzer realiséiert. An der Mobilitéit schwätzt den Henri Kox da vun engem reegelrechte Paradigme-Wiessel, also ewech vum Individual-Verkéier. Weider Problemer wéi de Logement oder d'Biodiversitéit géife bleiwen.E Mëttwoch an en Dënschdeg sinn dann d'Debatten iwwert den Etat de la Nation.