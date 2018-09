Bei den Euroskills handelt et sech ëm d'Europameeschterschafte vun de Beruffer aus dem Handwierk, der Industrie an dem Handel. Fir datt ee sech eng ongeféier Gréisstenuerdnung vun dësem Event ausmole kann, sief drop verwisen, datt bei der leschter Editioun zu Göteborg an deenen 3 Deeg net manner wéi 65.000 Visiteuren do waren, fir d'Kandidaten z'encouragéieren. A laut Organisateure schéngt d'Editioun zu Budapest nach méi grouss ze ginn, well eleng am Virfeld scho 75.000 Visiteure registréiert goufen.4 Kandidaten a 4 verschiddene Beruffer wäerten d'Faarwe vum Team Lëtzebuerg op dësen Europameeschterschafte vertrieden; encadréiert vu jeeweils engem Expert aus dem Fach a begleet vun hirem Teamleader. Si hu sech iwwert den nationale Concours, d'Luxskills, qualifizéiert a bewisen, datt si souwuel déi fachlech Kompetenz matbréngen, wéi och dem Drock standhalen, ënner Zäit viru Public präzis ze schaffen. Si sinn deemno an dësem Joergang déi beschten an hirem Fach aus eisem Land; si sinn Ambassadeure fir hire Beruffsstand, Ambassadeure fir déi héich Qualitéit vun der Beruffsausbildung an domat natierlech Ambassadeure fir Lëtzebuerg.All Kandidat huet 22 Stonnen Zäit fir, ënner der strenger Beobachtung vun den Experten resp. dem Jury, en ausgewielte Projet ze realiséieren. Dëse Projet ass jee no Beruff entweder scho bekannt a konnt deemno untrainéiert ginn, ass just zu engem gewëssen Undeel bekannt oder gëtt carrément sur place de Kandidatinnen a Kandidate virgestallt. Ab deem Moment sinn déi jonk Participanten zu engem Groussdeel op sech selwer gestallt a musse gutt Nerven an och Ausdauer beweisen, fir hire Projete beschtméiglech ze realiséieren.An datt mir als Lëtzebuerger Land op eis jonk Handwierker an och aner Beruffssparten houfreg kënne sinn, weisen déi gutt Resultater aus de leschte Joren, déi ganz gutt Platzéierunge fir Lëtzebuerg bedeit hunn. Dësen europäeschen an op de Worldskills weltwäite Verglach mat anere Länner gëtt e gudden Abléck, datt eis Jugend duerch qualitativ héichwäerteg Formatioune geet, fir op esou Concourse bestoen ze kënnen.Bei engem esou grousse mediale Concours e gutt Resultat ze maachen, ass natierlech eng erfreelech Noriicht fir e Land, fir eng edukativ Ariichtung souwéi och fir déi responsabel Chamberen, mä virun allem ass et en onvergiesslecht Erliefnis fir all d'Participanten. Natierlech probéiert jiddwereen ze gewannen, mä eleng doduerch, datt een haart trainéiert an da säi Bescht gëtt, kritt een Erfarungswäerter fir d'(Beruffs)Liewen, déi de jonke Kandidate kee méi kann huelen; ganz dovun ofgesinn, datt et fir hire weidere beruffleche Parcours sécherlech vu Virdeel ass. Dofir sief drop higewisen, datt et trei nom olympesche Gedanken och hei esou ass, datt dobäi sinn dat Wichtegst ass!Mä leider ginn dës Exploiten dacks net genuch no bausse gedroen; dëst kéint nämlech e weidere Moyen sinn, fir anere Jonken d'Diversitéit an d'Faszinatioun vun deem engen oder anere Beruff ze weisen. Et gëtt dofir probéiert, fir iwwert dëse Wee vum Blog der Delegatioun an hirer Leeschtung um Concours méi Opmierksamkeet ze schenken an all Dag vum Concours ze beriichten, Interviewen ze féieren, fir datt all d'Leit doheem de ganze Evenement souzesoe "live" verfollege kënnen.

Réckbléck op d'Euroskills 2016

Lëtzebuerger op den Euroskills 2016 (07.12.2016) Wéi hu sech eis Lëtzebuerger Handwierkstalenter op der bekannter Meeschterschaft geschloen?

Communiqué Euroskills 2018

Budapest accueillera les concours européens des métiers et professions, du 26 au 28 septembre prochain. Pour la première fois, depuis la création des EuroSkills, la compétition se déroulera dans un pays de l'Est de l'Europe, 28 pays seront représentés et pas loin de 600 jeunes talents participeront à cette compétition.Les candidats représenteront les couleurs de leur pays et durant 3 jours, ils seront les ambassadeurs de leur métier et de leur profession ainsi que du savoir-faire de leur pays. Sous le regard des visiteurs, des juges et des experts, les jeunes professionnels vont essayer de décrocher les médailles d'or, d'argent et de bronze soit en classement individuel, soit en classement par équipe.Pour ces jeunes l'enjeu consistera donc à maximiser leurs efforts afin d'exécuter au mieux et endéans 22 heures les projets choisis par une commission d'experts internationaux. Les accents seront mis sur une planification ciblée du travail, une exécution rapide et précise ainsi que sur la persévérance. On peut facilement s'imaginer la concentration énorme que ce type d'exercice requiert. Outre la parfaite maîtrise de leur métier les candidats doivent faire preuve d'une forte personnalité et d'une ferme volonté de terminer le projet pour pouvoir espérer décrocher une place sur le podium.Les concours de formation professionnelle font partie d'une stratégie d'information sur les métiers et professions. La manifestation est ouverte à un vaste public ; élèves, apprentis, étudiants, professeurs et formateurs, chefs d'entreprise et parents sont en contact direct avec les réalisations de haute qualité. On peut y voir et admirer l'élan et la motivation que la compétence produit. En outre le public a la possibilité de s'informer sur des nouveaux métiers.Cet événement sera également un lieu de rencontre des parties prenantes européennes en matière de formation professionnelle. Une réunion, fixée pour le 27 septembre 2018, permettra un échange entre les représentants concernés.Pour pouvoir participer à ce championnat des métiers et professions, les jeunes ont dû se qualifier dans leur pays d'origine suite à des concours nationaux. La délégation luxembourgeoise est composée à la fois de jeunes ayant montré déjà des performances remarquables lors du championnat national, LuxSkills 2016, mais également de jeunes ayant réussi avec excellence leur formation et ayant été proposés par les experts du métier pour ce concours.Cette année,suivants représenteront le Luxembourg aux concours :• Monsieur Joe Schreiber - installation de chauffage-sanitaire ;• Monsieur Dany Korac - coiffeur ;• Monsieur Daniel Hermes, - mécatronicien de machines agricoles, de camions et de machines industrielles• Monsieur Sascha Sappada, - service-restaurant ;Même si un tel concours devra être réalisé en travail autonome par le candidat, bien réussir ou même décrocher un des premiers prix est une mission impossible sans la préparation au préalable et le soutien approprié des experts. En effet, les 4 candidats doivent s'entraîner préalablement avec persévérance et ceci en parallèle à leurs activités professionnelles, sous la direction dessuivants :• Monsieur Loïc Perrin – installation chauffage-sanitaire;• Monsieur Luc Olinger – coiffeur;• Monsieur Romain Debras - mécatronicien de machines agricoles, de camions et de machines industrielles;• Madame Valérie Bodarwe – service-restaurant ;de l'équipe luxembourgeoise sera assuré par :• Madame Karin Meyer, déléguée officielle ;• Monsieur Jean-Claude Binsfeld, délégué technique ;• Monsieur Gil Belling ; délégué technique adjoint ;• Monsieur Norbert Meyer, chef d'équipe.