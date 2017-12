An der zweeter Partie spillen um Freideg nach Péiteng a Schëffleng géinteneen.E Samschdeg stécht ee Match ervir. Nämlech Esch géint Käerjeng. Déi Escher hunn déi leschte Saison d'Coupe gewonnen. An dëser Saison hu béid Equippen am Championnat schonns 2 Mol géintenee gespillt an dat waren allkéiers ganz serréiert Matcher. Deen éischten hunn déi Escher bei sech op 1 Goal gewonnen an der zweeter Partie gouf et zu Käerjeng ee Gläichspill.Fir de Loris Nicoletti a seng Käerjenger Equipe geet et e Samschdeg den Owend ëm vill, hei wäert sech nämlech da schonn d'Saison entscheeden.An der zweeter Partie um Samschdeg geet de Museldall mat 3 Goaler Avantage an d'Partie géint Diddeleng. Alles anescht wéi eng Victoire vum HBD wier awer eng ganz grouss Iwwerraschung.Déi Bierchemer hunn um Freideg iwwerdeems matgedeelt, dass déi zwee Matcher vun der Aachtelsfinall am Challenge Cup géint d'Ukrainer vun Zaporozhye zu Krautem gespillt ginn. Den Allersmatch ass den 10. Februar, de Retourmatch deen Dag drop.