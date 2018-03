© Franky Hippert

D'Highlights aus der éischter Hallschent (22.03.2018) Déi beschte Biller aus der 1. Hallschent vun der Partie tëscht Malta a Lëtzebuerg

D'Rout Léiwen hu vun Ufank un an dëser Partie d'Heft an d'Hand geholl. D'FLF-Formatioun huet fréi ugegraff an huet probéiert de Ball an den eegene Reien ze halen an esou mat séiere Kombinatiounen zum Erfolleg ze kommen an esou hate si och schonns an der zweeter Minutt eng éischt gutt Chance ze verzeechnen, ma den Andrew Hogg am Gol vun de Malteser konnt de Schoss vum Turpel awer paréieren.An der 12. Minutt koum dunn awer eng éischt Reaktioun vun der Ekipp aus Malta, dat mat e bëssen Hëllef vum Lëtzebuerger Enes Mahmutovic. De Lëtzebuerger wollt dem Ralph Schon de Ball zeréckpassen, hei ass de Gambin awer virum Schon un de Ball komm, deen huet de Ball opgeluecht fir de Schembri, ma bei sengem Schoss konnt de Chris Philipps op der Linn retten an de Ball an de Corner-Aus deviéieren.An den uschléissende Minutten huet ee gemierkt, dass dës Aktioun d'Lëtzebuerger e bësse veronséchert huet. Si hunn e bëssen d'Tempo aus der Partie geholl a probéiert manner Risiken ze huelen.D'Jonge vum Trainer Luc Holtz hunn ëmmer nees probéiert, séier iwwert d'Säiten ze attackéieren, ma dëst awer ouni den néidegen Erfolleg. Virun allem wann et emol séier iwwer déi riets Säit vum Laurent Jans gaangen ass, dann haten d'Malteser hir Problemer.D'Lëtzebuerger hunn eng gutt éischt Hallschent gespillt, se hunn de Match kontrolléiert, ma an den entscheedende Situatiounen huet déi lescht Präzisioun gefeelt, fir richteg geféierlech ze ginn, esou dass et mat engem 0:0 an d'Paus gaangen ass. Op Säite vu Malta ass offensiv net vill komm, just de Luke Gambin huet et der Defense vun de Roude Léiwen heiansdo schwéier gemaach.An der Paus huet de Luc Holtz dunn och gewiesselt an hien huet de Kevin Malget fir den Enes Mahmutovic bruecht. Och nom Säitewiessel huet d'Formatioun vum Luc Holtz probéiert, d'Partie u sech ze rappen, mee virun allem an der Ufanksphas vun den zweete 45 Minutten huet keng vu béide Formatiounen e Wee fonnt, fir geféierlech virum Géigner säi Gol ze kommen. Aus dësem Grond huet de Luc Holtz och reagéiert an huet de Maurice Deville an den Dan da Mota fir den Dave Turpel an de Gerson Rodrigues bruecht.D'Wiessel hunn de Roude Léiwen e bësse Sécherheet bruecht a si waren elo och nees méi dominant. An der 73. Minutt huet den Hogg am Gol vun de Malteser dunn nach eng Kéier eng staark Parad gewisen, dat bei engem Schoss vum Laurent Jans aus ronn 20 Meter.Mee kuerz méi spéit dunn nach eng besser Geleeënheet op där anerer Säit. No engem onnéidege Ballverloscht koum Malta kuerz virum Strofraum un de Ball, mee bei der Pass op de 5-Meter huet de Stiermer vu Malta de Ball net getraff. Ronn 10 Minutte virum Enn vun der Partie hunn den Danel Sinani an de Mathias Jänisch dunn nach de Leandro Barreiro an den Dirk Carlson ersat.No engem Corner war et dunn nach eng gutt Méiglechkeet fir d'Rout Léiwen. De Ball ass virum Kevin Malget seng Féiss gefall, hien huet en direkt Volley geholl, ma de Schoss ass laanscht de Gol gaangen.An der 91. Minutt ass et du geschitt, no engem Corner ass de Ball virun de Féiss vum Dan da Mota gelant an deen huet de Ball aus kuerzer Distanz an de Gol geschoss, esou dass d'Rout Léiwen um Enn mat 1:0 gewannen.