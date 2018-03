© Serge Olmo / RTL Sport

Lëtzebuerg - Éisträich 0:1 Arnautovic (4') (27.03.2018) No enger gudder Pass an d'Déift hëlt den Arnautovic de Ball ganz elegant un a léist dem

Lëtzebuerg - Éisträich 0:2 Grillitsch (39') (27.03.2018) En individuelle Feeler vum Malget huet de Grillitsch ausgenotzt, fir den Ecart auszebauen.

Lëtzebuerg - Éisträich 0:3 Gregoritsch (59') (27.03.2018) Eng Flank vum Arnautovic lant direkt beim Gregoritsch um Kapp.

Lëtzebuerg - Éisträich 0:4 Schaub (84') (27.03.2018) Iwwer lénks zéien d'Éisträicher an der Strofraum an no enger Pass vun der Grondlinn zeréck steet de Schaub eleng virum Gol.

Eng kloer Affär gouf et tëscht de Roude Léiwen an Éisträich. D'Lëtzebuerger ware mat Ausnahm vun 10 Minutten an der éischter Hallschent ni wierklech am Match an hu keng Gefor fir Éisträich, déi hire Match erofgespillt hunn, duergestallt. Net nëmmen de Score war fir d'Rout Léiwen negativ, ma och d'Manéier, wéi ee géint Éisträich verluer huet.Scho ganz fréi huet de Moris am Gol vun de Lëtzebuerger missen hannert sech gräifen, well schonn direkt no 4 Minutte huet den Arnautovic him keng Chance gelooss, wéi hien eng gutt Pass an d'Déift vum Prödl ganz elegant ugeholl huet an dono de Ball an d'Netz ënnerbruecht.Kuerz dono gouf et eng weider geféierlech Situatioun, ma de Moris war um Posten. Ma d'Lëtzebuerger hu sech no 2 esou geféierleche Situatiounen hannerteneen net verstoppt an hunn ëmmer nees probéiert, grad iwwer Konter, fir no Vir ze kommen an den Ausgläich ze markéieren. Ma Lëtzebuerg war no vir net geféierlech genuch a wann, dann hunn d'Éisträicher dacks missten op e Foul zeréckgräifen, fir d'Gefor net opkommen ze loossen. Sou hunn och Prödl a Bauer an den éischte 45 Minutten déi giel Kaart gesinn.Dogéint hunn d'Lëtzebuerger selwer fir Gefor virum eegene Gol gesuergt. De Malget wollt de Ball ofschiermen, wat him awer net gelongen ass. De Grillitsch, Profi vun Hoffenheim, huet him de Ball ze einfach ofgeholl an ass an enger Zwee-Géint-Eent-Situatioun, den Arnautovic war matgelaf, huet de Grillitsch dem Moris keng Chance gelooss.Gefor virum Lëtzebuerger Gol gouf et der nach, ma d'Lëtzebuerger konnte sech an d'Paus retten.No enger knapper Stonn dunn den 3:0 fir Éisträich. D'Lëtzebuerger verléieren de Ball am Mëttelfeld an direkt kënnt eng Pass an d'Déift. Den Arnautovic hat Problemer de Ball richteg unzehuelen an de Moris konnt de Ball och liicht deviéieren, ma den Arnautovic krut de Ball zeréck an hat d'A fir de Gregoritsch, deen de Ball am Gol konnt ënnerbréngen.D'Rout Léiwe sinn net méi esou richteg an de Match komm an esou war et net verwonnerlech, datt d'Éisträicher däitlech méi vum Spill haten. An der 77. Minutt huet de Moris direkt 3 Mol hannertenee missten agräifen a Lëtzebuerg hat Gléck, datt et net 0:4 stoung. De Lëtzebuerger huet e bëssen d'Mentalitéit an d'Kierpersprooch um Terrain gefeelt, ganz anescht dogéint war et bei den Éisträicher. An der 84. Minutt koumen d'Éisträicher iwwer lénks an de Strofraum. Quasi vun der Grondlinn gouf de Ball zeréck an d'Mëtt geluecht, wou de Schaub nach just huet missen de Fouss dohinner halen.Eng Chance hat dogéint den Deville, datt no enger Feelpass vun den Éisträicher. Ma de Prödl konnt an der 86. Minutt in extremis nach de Ball ofblocken.

Weider Resultater vum Dënschdeg

No der Néierlag géint Kolumbien wollten d'Fransouse géint d'Russen zeréckschloen. An der 40. Minutt huet de Pogba den Mbappé lancéiert, deen huet den Neustädter stoegelooss an de Lunev am Gol um falsche Fouss erwëscht. An der 49. Minutt dunn den 2:0 fir Frankräich. No engem Foul huet de Pogba ee Fräistouss aus ronn 25 Meter an de Gol geschoss. D'Russen hunn an der 68. Minutt awer eng Reaktioun gewisen. De Smolov stoung no enger Flank genau richteg um zweete Potto, fir de Ball an de Gol ze schéissen. Géint Kolumbien louch een och 2:0 a Féierung an et huet een do awer 2:3 verluer, dëst wollt een en Dënschdeg evitéieren an dat mat Succès, well an der 83. Minutt huet den Mbappe mat sengem zweete perséinleche Gol d'Partie entscheet. Frankräich wënnt um Enn mat 3:1.Bei der leschter WM a Brasilien hat Däitschland d'Heemequipe eliminéiert, datt mat engem klore 7:1 an der Halleffinall. Elo hu si sech an engem Testmatch zu Berlin erëmgesinn. Dëst d'Kéier waren et dann d'Brasilianer, déi de bessere Start haten. No 38 Minutte koum eng Flank vum Willian ganz genau op de Kapp vum Gabriel Jesus, deen dem Trapp am Gol keng Chance gelooss huet. Mam 0:1 ass et dann och an d'Paus gaangen. Keng vu béiden Equippe konnt weider Grousschancen erausspillen an esou e weidere Gol markéieren, esou datt et beim 1:0 fir Brasilien bliwwen ass.E Spëtzematch gouf et dann nach tëscht England an Italien, obwuel sech d'Italiener jo net fir d'WM a Russland konnte qualifizéieren. Am Wembley zu London konnten d'Fans vun den "Three Lions" du féieren, wéi de Vardy, no engem séiere Fräistouss vum Lingard, si no 26 Minutte konnt a Féierung bréngen. Dat war dann och de Score an der Paus. Et hat laang dono ausgesinn, wéi wann England de Match géif gewannen, ma no engem Foul um Chiesa huet den Arbitter op de Punkt gewisen an den Insigne konnt an der 87. Minutt per Eelefmeter den 1:1 markéierenm wat och gläichzäiteg d'Schlussresultat war.