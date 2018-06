X

An der Ufanksphas hu béid Ekippe sech gréisstendeels ofgetaascht, ma d‘Lëtzebuerger hunn awer probéiert offensiv Fouss ze faassen. Déi éischt gutt Chance vum Match haten awer d‘Gäscht aus Georgien. Den Jigauri ass op der rietser Säit lancéiert ginn an huet de Ball genau an de Fouss vum Kharaishvili gespillt, deem säi Schoss awer knapp laanscht de Gol gaangen ass.

Nëmmen zwou Minutte méi spéit eng weider Geleeënheet fir Georgien an erëm goung et iwwer den Jigauri, deen déi Kéier mat senger Flank den Chanturishvili fonnt huet, deem säi Volley goung awer och knapp laanscht de Gol.



Déi zwou Chancen hunn de Georgier awer wuel Confiance ginn, well si hunn ëmmer méi d‘Kontroll iwwerholl.

An der 23. Minutt gouf et dunn déi éischt gutt Chance fir Lëtzebuerg, ma déi war e bësse mat Gléck verbonnen. Den Da Mota ass iwwer déi lénks Säit gaangen an hie wollt flanken, ma de Ball ass awer Richtung Gol gaangen a bal am Gol gelant. De Golkipp konnt de Ball esou just iwwer d‘Lat drécken.

Elo sinn och d‘Lëtzebuerger wakereg ginn an hunn d‘Spill nees ee gutt Stéck méi oppe gestalt, ma déi besser Chancen hate weiderhin d‘Georgier, esou war et an der 35. Minutt den Chanturishvili, deen den Anthony Moris am Lëtzebuerger Gol gepréift huet.

Lëtzebuerg ass an der Offensiv net wierklech vill gegléckt, si hu vill Feelpasse gemaach an hunn och an der Defensiv nervös agéiert. Georgien konnt awer net dovunner profitéieren an esou goung et mam 0:0 an d‘Paus.





Lëtzebuerg war zum Ufank vun der zweeter Hallschent déi besser Formatioun an no engem Foul um Aurélien Joachim huet den Da Mota de Ball héich an d‘Mëtt bruecht. Do war et erëm de Joachim, deen am Fokus stoung, ma säi Kappball konnt de Golkipp halen.

An der 61. Minutt hunn déi 1.786 Spectateuren am Stade Josy Barthel dunn awer eng ganz gutt Aktioun vun de Roude Léiwe gesinn. Den agewiesselte Sinani huet sech op der lénker Säit ganz gutt duerchgesat an huet de Ball an d‘Mëtt geflankt, mee de Golkipp vu Georgien huet dem Joachim säi Kappball mat engem ganz gudde Reflex paréiert.

Georgien war awer och nach do an dat hu si a Persoun vum Kiteishvili direkt zweemol gewisen, an der 67. Minutt konnt den agewiesselte Golkipp Ralph Schon de Gol awer verhënneren.

An der 69. Minutt dunn awer d‘Erléisung fir Lëtzebuerg. No enger Flank vum Jänisch gouf et e grousst Duercherneen am Strofraum vu Georgien an dovunner huet den Aurélien Joachim profitéiert, fir Lëtzebuerg a Féierung ze bréngen.

Georgien huet sech awer nach laang net geschloe ginn an huet nach eng Kéier d‘Offensiv relancéiert an haten no engem Fräistouss an der 79. Minutt eng weider gutt Chance duerch den Mavalovski, deem säi Volley ass iwwert de Gol gaangen.

Lëtzebuerg huet sech elo, offensiv gesinn, e bëssen zréckgezunn, ma si sinn awer op all Ball dropgaangen a wollten onbedéngt dëse Virsprong iwwer d‘Zäit bréngen. Eng ganz gutt Chance hat Lëtzebuerg nach an der 94. Minutt duerch den Turpel. Nodeem d'Defense de Ball hanne gekläert huet, war de Stiermer am 1 géint 1 ënnerwee no Vir. Säi Verteideger konnt hien nach ausspillen, ma hie krut de Ball dunn awer net méi op de Gol.







Domadder setzt sech den aktuellen 83. an der FIFA-Weltranglëscht géint d'Nummer 95 op der Welt duerch.