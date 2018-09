© Serge Olmo

Opgrond vun enger staarker zweeter Halschent gewënnt Lëtzebuerg verdéngt mat 4:0 géint Moldawien. No Startschwieregkeeten a kengen gudden éischten 30 Minutten, hunn d'Lëtzebuerger sech gesteigert a gewannen kloer.An der 30. Minutt konnt de Malget Lëtzebuerg mat engem Kappball a Féierung bréngen nodeems Moldawien direkt e puer Chancen leie gelooss huet. No der Paus huet den Oli Thill an der 60. Minutt op 2:0 erhéicht ier de staarken Sinani no engem Corner den 3:0 markéiert huet. Mat engem ganz lässegen 4:0 an der 83. Minutt huet de Martins alles kloer gemaach.

Resumé vum Match Lëtzebuerg - Moldawien

1:0 vum Kevin Malget an der 34. Minutt (08.09.2018) Lëtzebuerg huet beim Optakt vun der Nations League an der Divisioun D am Grupp 2 géint Moldawien gespillt.

Déi beschten Zeenen aus der 1. Hallschent (08.09.2018) An der Nations League huet Lëtzebuerg e Samschdeg den Owend géint Moldawien gespillt.

Den 2:0 vum Oli Thill an der 60. Minutt (08.09.2018) Lëtzebuerg huet beim Optakt vun der Nations League an der Divisioun D am Grupp 2 géint Moldawien gespillt.

Den 3:0 vum Sinani an der 75. Minutt (08.09.2018) Lëtzebuerg huet beim Optakt vun der Nations League an der Divisioun D am Grupp 2 géint Moldawien gespillt.

De 4:0 vum Martins an der 83. Minutt (08.09.2018) Lëtzebuerg huet beim Optakt vun der Nations League an der Divisioun D am Grupp 2 géint Moldawien gespillt.

Déi bescht Zeenen aus der 2 Hallschent (08.09.2018) An der Nations League huet Lëtzebuerg e Samschdeg den Owend géint Moldawien gespillt.

D'Moldawier hu besser ugefaangen a konnten direkt e bëssen Drock op de Lëtzebuerger Gol opbauen an haten och direkt eng gutt Chance mee dës konnten se awer net notzen. No 7 Minutten krut Lëtzebuerg eng gutt Konterchance mee eng Pass vum Gerson Rodrigues ass beim Golkipper gelant.Dono sinn d'Lëtzebuerger awer och besser an de Match komm mee defensiv war dat alles anescht wéi sécher an Moldawien konnt sech direkt e puer Golchancen erausspillen. An der 24. Minutt koum eng laang Pass e Moldawesche Stiermer mee de Moris koum eraus a konnt nach grad esou de Réckstand verhënneren.No 29 Minutten konnt den Dedov zimlech fräi aus 20 Meter ofzéien mee de Moris konnt paréieren. D'Roud Léiwen hunn de Gäscht einfach ze vill Plaz gelooss a stoungen alles anescht wéi kompakt.No enger gudder Chance vum Turpel gouf et an der 34. Minutt e Corner fir Lëtzebuerg. Deen huet de Sinani gutt an d'Mëtt bruecht an de Malget konnt de Ball an de Gol käppen.Dës Féierung war glécklech fir Lëtzebuerg well Moldawien hat méi Chancen an hätt eigentlech zu deem Moment scho missen a Féierung leien.Nom 1:0 kruten se awer méi Confiance a konnten sech nach weider Chancen erausspillen mee et sollt mam 1:0 an d'Paus goen.Déi 2. Halschent huet dann awer besser ugefaangen fir d'Lëtzebuerger wéi déi 1. an se stoungen méi kompakt. D'Moldawier haten net méi sou vill Plaz a kruten sech net méi sou einfach Chancen erausgespillt.No 60 Minutten huet de Carlson eng ganz staark Pass op den Oli Thill gespillt, deen ass puer Meter gaangen an huet de Ball ganz dréchen an de laangen Eck geschoss.D'Roud Léiwen haten elo och eng ganz aner Kierpersproch an hu mat vill méi Confiance Futtball gespillt. Och Kombinatiounen déi een virun der Paus net gesinn huet, waren elo kee Problem méi.Och dono ass Lëtzebuerg weider dru bliwwen a vu Moldawien huet een net méi vill gesinn. An der 75. Minutt huet den Oli Thill e Corner flaach op den éischte Potto bruecht, de Sinani huet direkt ofgezunn an huet den 3:0 geschoss.Et war an der zweeter Halschent e ganz aneren Optrëtt vun der Lëtzebuerger Nationalekipp. An der 83. Minutt war et e richtegt gutt Zesummespill tëscht dem Sinani an dem Martins an deen huet ganz lässeg de 4:0 markéiert.No enger excellenter zweeter Hallschent huet d'Lëtzebuerger Nationalekipp verdéngt mat 4:0 géint Moldawien gewonnen.

D'Resultater vun de weidere Matcher am Iwwerbléck

Och an den anere Gruppen vun der Nations League gouf gespillt an wéi déi Matcher ausgaange sinn, kënnt der iech an eise Resuméen ukucken.

Divisioun A

England verléiert 1:2 géint Spuenien (08.09.2018) Divisioun A, Grupp 4

D'Schwäiz gewënnt ganz kloer mat 6:0 géint Island (08.09.2018) Divisioun A, Grupp 2

Am Grupp 4 stoung den Topmatch tëscht England a Spuenien um Programm an deen huet och gehalen wat e Versprach huet. No enger staarker Pass vum Shaw konnt de Rashford England an der 11. Minutt mat 1:0 a Féierung bréngen. D'Reaktioun vu Spuenien huet awer net laang op sech warde gelooss an et war de Saul Niguez deen nëmmen 2 Minutte méi spéit den Ausgläich schéisse konnt. No 32 Minutten huet de Rodrigo Spuenien da mat 2:1 a Féierung bréngen a konnt de Match dréinen.No der Paus gouf et e Schreckmoment wéi de Shaw mam Kapp an de Carvajal gerannt ass an um Buede leie bliwwen ass. E gouf direkt behandelt an huet missen ausgewiesselt ginn. An der Nospillzäit huet England nach den 2:2 geschoss mee dee gouf opgrond vun engem Foulspill ofgepaff.Am Grupp 2 huet d'Schwäiz Island mat 6:0 iwwerrannt. D'Goler hu geschoss den Zuber, Zakaria, Shaqiri, Seferovic, Ajeti a Mehmedi.

Divisioun B

Nordirland verléiert 1:2 géint Bosnien Herzegowina (08.09.2018) Divisioun B, Grupp 3

Am Grupp 3 konnt Bosnien knapps mat 2:1 géint Nordirland gewannen. D'Goler fir Bosnien hunn den Duljevic an de Saric geschoss. Fir Nordirland konnt de Will Grigg markéieren.

Divisioun C

Finnland - Ungarn 1:0; Estland - Griichenland 0:1 (08.09.2018) Divisioun C, Grupp 2

Am Grupp 2 gewënnt Finnland mat 1:0 géint Ungarn a Griicheland klappt Estland mam nämmlechte Resultat.

Divisioun D

Wäissrussland iwwerrennt San Marino mat 5:0 (08.09.2018) Divisioun D, Grupp 2

Am Match tëscht de Gruppegéigner vu Lëtzebuerg, Wäissrussland a San Marino, hat d'Heemekipp aus Wäissrussland keng Problemer mat San Marino a gewënnt kloer mat 5:0.