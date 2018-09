Fir Lëtzebuerg stoung, no der staarker 4:0-Victoire géint Moldawien, en Dënschdeg den Owend den zweete Match an der Nations League um Programm. Hei war d'FLF-Selektioun kloer favoriséiert géint d'Ekipp vu San Marino. Déi haten nämlech hiren éischte Match mat 0:5 géint Wäissrussland verluer.En Dënschdeg den Owend huet de Luc Holtz seng Starteelef op 4 Positioune verännert. E Samschdeg den Owend am Stade Josy Barthel stoungen de Kevin Malget, de Lars Gerson, de Gerson Rodrigues an den Dave Turpel nach an der Startformatioun. En Dënschdeg stoungen an hirer Plaz de Chris Philipps, den Dan da Mota, de Leandro Barreiro an den Aurélien Joachim vun Ufank un um Terrain.

Resumé vum Match

Den 1:0 fir Lëtzebuerg duerch de Maxime Chanot (11.09.2018) De Lëtzebuerger konnt de Ball vum 16-Meter aus ënnen an den Eck schéissen.

Den 2:0 fir Lëtzebuerg duerch den Aurélien Joachim (11.09.2018) De Buteur konnt hei säi 14. Gol fir d'Lëtzebuerger Nationalekipp markéieren.

Déi bescht Aktiounen aus der 1. Hallschent (11.09.2018) Onkommentéiert Bildmaterial.

Den 3:0 fir Lëtzebuerg duerch den Danel Sinani (11.09.2018) De Spiller vum F91 Diddeleng ënnersträicht seng staark Form a markéiert den 3:0 fir d'Rout Léiwen.

Vun Ufank un hunn d'Lëtzebuerger Drock op de Gol vu San Marino opgebaut an haten no gutt enger Minutt den éischte Schoss a Richtung Gol duerch den Dirk Carlson. De San Marinesen huet et am Opbauspill un enger klorer Struktur gefeelt.No zwee ongeféierleche Wäitschëss vu San Marino war et de Maxime Chanot, dee sech no enger verongléckter Ofwier vum Benedettini aus ronn 16 Meter un engem Distanzschoss probéiert. Den Defensivspiller huet de Ball direkt geholl an huet deen éischte richteg geféierleche Schoss op de Gol mat engem präzisen Ofschloss am ënneschten Eck onhaltbar fir de Golkipp vu San Marino verwandelt. Domat stoung et fréi 1:0 fir d'FLF-Selektioun. Fir de Chanot war et schonn den 3. Gol a sengem 26. Optrëtt fir d'Rout Léiwen.Lëtzebuerg huet de Match dominéiert, mee dacks huet et bei der entscheedender Pass un der néideger Präzisioun gefeelt.No 24 Minutten koum et dann zu eng weider geféierlech Situatioun vir d'Lëtzebuerger. Aus ronn 20 Meter fält dem Danel Sinani de Ball virun de Fouss an dësen zwéngt den Golkipp vu San Marino, de Benedettini mat engem sate Schoss zu enger flotter Parad.De Match huet sech gréisstendeels ronderëm de Strofraum vu San Marino ofgespillt a si hunn den Haushäre kaum Loft zum ootme ginn. D'Rout Léiwe waren immens dominant, hunn de Ball gutt lafe gelooss an hunn eng immens Rou um Ball ausgestraalt. An awer huet ee gemierkt, dass d'Lëtzebuerger et net gewinnt sinn, fir eng Partie an dësem Mooss ze dominéieren. Si haten nämlech Schwieregkeeten, fir sech géint d'San Marinesen, déi zu 10 verteidegt hunn, richteg geféierlech Chancen erauszespillen.An der 41. Minutt gouf den Aurélien Joachim iwwert déi riets Säit lancéiert an huet den Dan da Mota um 5-Meter-Raum mat enger flaacher Pass gutt an Aktioun gesat, mee säi Schoss aus der Dréiung konnt de Benedettini staark paréieren.Nëmmen eng Minutt méi spéit war et den Olivier Thill, deen eng flott Pass iwwer déi géigneresch Defense an de Laf vum Sinani gespillt huet. Hee konnt awer in extremis nach um Schoss gehënnert ginn.An der Nospillzäit vun der éischter Halschent konnten d'Lëtzebuerger hir kloer Iwwerleeënheet och am Resultat verdäitlechen. De Chris Philipps huet den Aurélien Joachim mat engem héije Ball an d'Spëtzt geschéckt an de Joachim konnt de Ball hei aus spatzem Wénkel an de laangen Eck schéissen. Fir de Spiller vu Virton war et den 14. Gol fir d'Lëtzebuerger Nationalekipp.Domat louchen d'Rout Léiwen verdéngt mat 2:0 géint eng ongeféierlech Ekipp aus San Marino zur Halbzeit vir, déi dem Anthony Moris säi Gol nom 1:0 net méi wierklech an Gefor bruecht hunn.An der Halbzeit huet de Luc Holtz direkt zwee Changementer virgeholl. Den Olivier Thill an de Leandro Barreiro sinn an der Kabinn bliwwen, fir si sinn den Vincent Thill an de Mario Mutsch op den Terrain komm. Fir de Mario Mutsch ass et den 99. Optrëtt fir d'FLF-Selectioun, an domadder ass hien elo den neien Rekordnationalspiller mat engem Match méi wéi de Jeff Strasser.D'Lëtzebuerger bleiwen och nom Säitewiessel déi bestëmmend Ekipp zu San Marino. An der 49. Minutt huet den Aurélien Joachim sech am Strofraum gutt duerchgesat, ma den Ofschloss huet ze wënschen iwwreg gelooss.1 Minutt méi spéit huet de Chris Philipps sech op der lénkser Säit gutt duerchgesat an huet de Ball an d'Mëtt ginn, wou den Dan da Mota direkt geschoss huet, ma säi Schoss ass just op d'Lat gaangen.No 52. Minutte suergt den Danel Sinani dann fir d'Virentscheedung.Den agewiesselten Vincent Thill huet de Ball op riets op den Danel Sinani ginn, deen mat engem Crochet den Defenseur stoe léisst an mat engem secke Schoss vum 16-Meter-Raum den 3:0 schéisst.No 68 Minutte konnt sech den Anthony Moris beweisen, dëst no engem Schoss vu lénks vum Mattia Giardi. De Lëtzebuerger Nationalgolkipp, deen en Dënschdeg den Owend net all ze vill ze dinn hat, huet sech gestreckt a konnt de Ball sou an de Corner-Aus deviéieren.San Marino huet elo bësse méi Géigewier gewisen an no engem wäite Ball an d'Spëtzt koum de Vitaioli zum Schoss, mee och déi Kéier konnt den Anthony Moris de Ball paréieren.Bis déi 80. Minutt huet et gedauert, bis d'Lëtzebuerger sech nees eng gutt Chance erausspille konnten. De Laurent Jans ass gutt iwwert déi lénks Säit gaangen an huet eng flott Pass en Retrait op den Dan da Mota gespillt, dee sech op sengem 33. Gebuertsdag net selwer beloune konnt, säi Schoss goung nämlech ee gutt Stéck iwwert de Gol.Um Enn ass et beim 3:0 bliwwen. Domat feiert Lëtzebuerg am 2. Match vun der Nations League eng weider Victoire. Domat iwwerhëlt Lëtzebuerg och d'Féierung am Grupp D, dëst well Wäissrussland géint Moldawien net iwwert een 0:0 erauskomm ass. Bleift nach ze notéieren, dass Lëtzebuerg en Dënschdeg den Owend e weidere Rekord brieche konnt. Et ass nämlech déi éischt Kéier an der Verbandsgeschicht, dass Lëtzebuerg zwee Auswäertsmatcher um Stéck gewanne konnt.

Den Iwwerbléck vun den aner Matcher:



Island - Belsch 0:3(0:1 E. Hazard (Eelefmeter) 29'; 0:2 Lukaku 31'; 0:3 Lukau 81')Spuenien - Kroatien 6:0(1:0 Saùl Ñiguez 24'; 2:0 Asensio 33'; 3:0 Kalinic (Selbstgol) 35'; 4:0 Rodrigo 49'; 5:0 Ramos 57'; 6:0 Isco 70')Bosnien an Herzegowina - Éisträich 1:0( 1:0 Dzeko 78')Finnland - Estland 1:0(1:0 Pukki 12')Ungarn - Griicheland 2:1(1:0 Sallai 15';1:1 Manolas 18'; 2:1 Kleinheisler 43')Moldawien - Wäissrussland (0:0)