Iechternacher Sprangprëssessioun (06.06.2017) En Dënschdeg gouf zu Iechternach nees un den hellege Willibrord geduecht. Onkommentéiert Videomaterial

Dëse Päischtdënschdeg stoung vum Wieder hier awer ënner kengem gudde Stär. Aus der Abteistad.

Et war e liicht anert Bild wat engem en Dënschdeg zu Iechternach gebuede gouf. Wou een déi lëscht Joren vu Sonn verwinnt gi war, huet et haut mat Momenter gedrëpst. An awer hunn d'Leit sech net dovunner ofschrecke gelooss.



Ronn 10.000 Sprénger a Spectateure waren an d'Abteistad komm. Am Dräisprong goung et 1,5km duerch Iechternach bis an d’Basilika bei d'Graf vum hellege Willibrord.



© RTL Télé Lëtzebuerg / Pierre Weimerskirch

© RTL Télé Lëtzebuerg / Pierre Weimerskirch



