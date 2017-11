X

De Festival ass all zwee Joer, 2015 goufen net manner ewéi 12.000 Visiteure gezielt.Déi zwee éischt Deeg si fir Gruppen a Schoulklasse reservéiert, déi zwee lescht Deeg ass dann och fir de grand public op.Vu 10 bis 18 Auer ass dann am "natur musée" an an der Abtei Neimënster eng méi lass, wou Kanner a Jugendlecher sech vun der Science a vun Experimenter domat begeeschtere loosse kënnen.Organiséiert gëtt de Science Festival vum "natur musée" a vum FNR, dem Fonds national de la recherche.11. Auflage des Science Festival: Mit 56 Experimentierworkshops, 8 interaktiven Shows und 2 Ausstellungen laden die Wissenschaften Groß und Klein ein, aktiv und ohne Berührungsängste in der Abtei Neumünster und im ‚natur musée' an den Experimenten und Vorführungen aus einer Vielzahl von wissenschaftlichen Disziplinen teilzunehmen.Während vier Tagen haben Wissenschaftler, Forscher, Wissensvermittler und das Publikum die Möglichkeit miteinander zu kommunizieren, zu experimentieren... und gemeinsam Spaß zu haben. Die ersten beiden Tage (9. und 10. November) sind exklusiv den Schulklassen vorbehalten. Insgesamt lagen 488 Anträge von Schulklassen vor (267 davon wurden angenommen), die Hälfte davon in nur zwei Tagen: ein Rekord! – was vom stetig steigenden Interesse am Event zeugt. Am Wochenende (11. und 12. November) öffnet das Science Festival dann seine Türen für jeden.Auf dem Science Festival kann man z. B. an Workshops über Elektrizität, Kunststoff, das Internet der Dinge oder Robotik teilnehmen, spektakuläre Experimental-Shows mit Feuer erleben, oder gemeinsam mit Sherlock Holmes und C.S.I. durch Wissenschaft Tätern auf die Spur kommen, oder gemeinsam mit Superjhemp die Superkräfte des Kochkäses ermitteln. Zudem sind die Ausstellungen des ‚natur musée' dieses Jahr mit ins Science Festival integriert.Organisiert wird das Science Festival vom Nationalmuseum für Naturgeschichte und dem Fonds National de la Recherche. Ziel des Science Festival ist es, Wissenschaft in der Gesellschaft zu verankern. Seit seiner ersten Ausgabe im Kulturjahr 1995, hat sich das Science Festival als die herausragende Veranstaltung im Bereich der Förderung der Wissenschaftsvermittlung in Luxemburg etabliert. Der Publikumserfolg unterstreicht diese Aussage. So nahmen an der 2015er-Ausgabe insgesamt über 12.000 „Hobbyforscher" teil. An der Organisation des Science Festival beteiligen sich zudem zahlreiche öffentliche und private Forschungsinstitute, diverse Vereinigungen und viele Freiwillige.Die Förderung der Wissenschaftsvermittlung ist eine gemeinsame Priorität des Fonds National de la Recherche und des Nationalmuseums für Naturgeschichte. Sie soll dazu beitragen, dass Wissenschaft Teil unserer Kultur wird und soll auf den besonderen Stellenwert von Wissenschaft für unsere heutige Innovations- und Wissensgesellschaft aufmerksam machen.Der Fonds National de la Recherche (FNR) ist der bedeutendste Förderer der Forschungsaktivitäten in Luxemburg. Seine Vision: Luxemburg durch Wissenschaft, Forschung und Innovation als eine führende Wissensgesellschaft zu etablieren und so zur wirtschaftlichen Diversifizierung und zum zukünftigen Wohlstand des Landes beizutragen. Der FNR unterstützt und koordiniert des Weiteren Aktivitäten, um Wissenschaft und Gesellschaft enger miteinander zu vernetzen und das öffentliche Bewusstsein für Forschung zu stärken. So veranstaltet der FNR beispielsweise jedes zweite Jahr die Researcher's Days, im Wechsel mit dem Science Festival, bringt Forscher mit Schulklassen und Politikern in Kontakt, bietet Kommunikationstrainings für Forscher an... Außerdem arbeitet der wohl bekannteste Wissenschaftler Luxemburgs für den FNR: Mr Science. 2013 rief der FNR dann gemeinsam mit seinen Partnern, darunter auch das „natur musée", www.science.lu ins Leben, eine neue Wissenschaftsseite für alle.Das Nationalmuseum für Naturgeschichte hat sich nicht nur wegen seiner Initiative zum ersten Science Festival in Luxemburg den Ruf eines Kulturschaffenden erarbeitet, dessen Ausstellungen als ein unumgänglicher Ort des Entdeckens, des Austauschs und der Sensibilisierung wahrgenommen werden. Hinter den Schaufenstern des Museums versteckt sich zudem eine weniger bekannte, jedoch umso wichtigere Welt aus Wissenschaftlern und Naturalisten, die sich den Sammlungen widmen und unser Naturerbe erforschen. Das Nationalmuseum für Naturgeschichte ist auch eine Forschungseinrichtung. Im Museum gelten Wissenschaft und Kultur als die zwei Seiten der gleichen Medaille, eng miteinander verbunden und ebenbürtig.Science Festival9. – 12. November 2017Nationalmuseum für Naturgeschichte – 'natur musée'Centre culturelle de rencontre Abbaye de Neumünsterrue Münster Luxembourg-Grund9. – 10. November : exklusiv für Gruppen und Schulklassen11. – 12. November : für Alle von 10 bis 18 UhrFreier Eintritt zu den Workshops; obligatorische Reservierung bei den ShowsKomplettes Programm auf www.science-festival.lu10. November 2015 : Offizielle VorstellungGeführte Tour um 15.30 Uhr (Treffpunkt : Agora CCRN)„Meet & Greet" mit den Ausstellern um 16.30 Uhr