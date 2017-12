Dat et zu Lëtzebuerg sëlleche Konschthandwierker ginn, dat weess ee spéitstens zënter der grousser Ausstellung "Mains de maitre" 2016 am alen Arbedsgebai.

Lëtzebuerger Konschthandwierk zu Bréissel (08.12.2017) Dat et zu Lëtzebuerg sëlleche Konschthandwierker ginn, dat weess ee spéitstens zënter der grousser Ausstellung "Mains de maitre" 2016 am alen Arbedsgebai.

de gauche à droite : l’ambassadeur du Luxembourg à Bruxelles, Arlette Conzemius, Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier, le secrétaire d’Etat à la Culture, Guy Arendt, le commissaire de l’exposition, Jean-Marc Dimanche, Son Altesse Royale la Grande-Duchesse Héritière, l’artiste Tine Krumhorn et Roland Kuhn. © Cour grand-ducale / Olivier Polet / tous droits réservés accompagnées par Jean-Marc Dimanche, Leurs Altesses Royales découvrent une des œuvres de l’artiste Carine Mertes. © Cour grand-ducale / Olivier Polet / tous droits réservés Son Altesse Royale la Grande-Duchesse Héritière a rendu un vibrant hommage aux artistes. Elle est entourée (de gauche à droite sur la photo) par l’ambassadeur du Luxembourg à Bruxelles, Arlette Conzemius, le secrétaire d’Etat à la Culture, Guy Arendt, et Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier. © Cour grand-ducale / Olivier Polet / tous droits réservés « ZréckWeider »

Op Keramiken, Bronze, Holz oder nach Textil: D'Materialien, mat deenen d'Kënschtler hei geschafft hunn, si ganz divers. Fir Kënschtler wéi den Tom Flick, dee fir seng Alabaster-Skulpture bekannt ass, ass et eng gutt Geleeënheet, seng Konscht de Leit iwwert Grenzen eraus méi no ze bréngen. De Jean Marc Dimanche ass de Commissaire vun der Ausstellung an huet deemno Kënschtler erausgesicht, fir hien ass d‘Harmonie tëschent dem Handwierk an der Kreativitéit vum Kënschtler wichteg.Dëse Projet gouf an Liewe geruff duerch déi ierfgroussherzoglech Koppel an d'Chambre des Métiers, mam Zil, d'Konschthandwierk z'ënnerstëtzen. Ee Projet, deen der Koppel perséinlech immens um Häerz läit.Vue datt déi éischten Editioun vu Mains de maitre esou e groussen Succès hat, soll dann och aus dësem Projet eng Biennale entstoen, mat enger neier Editioun Enn 2018.