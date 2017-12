Eng staark Fra steet dëser Deeg am Mëttelpunkt vun enger Ausstellung am Musée 3 Eechelen.

Maria Theresia: Eng staark Fra an enger Ausstellung (19.12.2017) D’Maria Theresia, eng vun de markanteste Personnagen aus der Habsburger Dynastie, huet am 18 Joerhonnert fir e wirtschaftlechen Opschwong hei am Land gesuergt. Dernieft huet si awer och hier verschidde Krounen géint aner europäesch Herrscher misse behaapten.

De Musée dräi Eechelen am Fort Thüngen, deen iwwregens och an der éisträichescher Zäit entstanen ass, weist d'Mini-Ausstellung 300 Joer Maria Theresia - La femme aux multiples Couronnes, wou ee verschidden Objeten aus dem Liewe vun der Herrscherin dokumentéiert.Nom Doud vun hirem Papp Karel VI huet si hir Positioun als Archiduchess vun Éisträich a Kinnigin vun Ungarn a Béimen misse verdeedegen. Als südlechst Festung vun den éisträicheschen Nidderlanden a Beréierungspunkt mat Frankräich goufen d’Festung an d’Kasematte hei am Land massiv ausgebaut.Eng vun deene wichtegste Reformen an der Zäit vun der Maria Theresia war d’Aféiere vun engem Kadaster, wat eng méi gerecht Verdeelung vun der Steierlaascht méiglech gemaach huet.D’Ausstellung am Musée 3 Eechelen ass nach bis den 3. Juni verlängert ginn.