An der Nuecht op e Freideg ass d'Lisa Berg am Alter vun 39 Joer gestuerwen, esou de Radio 100,7.

Lëtzebuerger Cellistin Lisa Berg gestuerwen (22.12.2017) An der Nuecht op e Freideg ass d'Lisa Berg am Alter vun 39 Joer gestuerwen, esou de Radio 100,7.

Lisa Berg ass gestuerwen/Reportage Christiane Kremer



D'Diagnose Leukemie war fir d'Lisa Berg e Schock. Vun deem Ament un huet der Lëtzebuerger Musekerin hiert ganzt Liewe radikal changéiert. Couragéiert huet déi jonk Fra géint d'Krankheet gekämpft a war Ufank 2016 um Wee vun der Besserung.

Reportage: De Comeback-Concert vum Lisa Berg (12.07.2016) D’Lisa Berg steet erëm op der Bühn. D’Cellistin hat lescht Joer mat Leukämie ze kämpfen an huet dëse Kampf gewonnen. Hir Geschicht huet ganz Lëtzebuerg beandrockt an dofir hu mer ons och gefreet, wéi d'Kënschtlerin am Abrëll hiren éischten ëffentlechen Optrëtt no der Krankheet bei ons an der Télévie-Sendung hat. Hire Comeback hat si mat engem grousse Concert an der Escher Kufa gefeiert, wou déi verschiddenste Lëtzebuerger Kënschtler op der Bühn stoungen.

© Jacques Van Luijk

D'Lisa Berg beim Télévie 2016 / Rep. Coryse Ludowicy



Am Juli 2016 huet si dunn de Comeback op der Bühn gefeiert, datt nodeem si eng éischte Kéier de Kampf mat der schwéierer Krankheet gewonnen hat.Wéi de Radio 100,7 mellt, wier d'Cellistin an der Nuecht vun en Donneschdeg op e Freideg am Alter vun 39 Joer gestuerwen. D'Leukämie, déi eng éischte Kéier bezwonge gouf, koum am September 2016 zeréck an déi jonk Mamm huet déi zweete Lutte géint déi schwéier Krankheet net méi konnte gewannen. Am Alter vun 39 Joer ass d'Lisa Berg an der Nuecht op den 22. Dezember 2017 gestuerwen.

D'Lisa Berg beim Télévie 2016 (22.12.2017) D'Cellistin hat sech bereet erkläert, fir iwwert hir Krankheet an der Télévie-Sendung ze schwätzen. Esou wollt si anere Betraffene Mutt maachen. An dëser Zeen huet si eng éischte Kéier zanter laangem nees um Cello gespillt.