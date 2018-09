© RTL Radio Lëtzebuerg/Claudia Kollwelter

De Kënschtlerkollektiv Richtung22 huet dës Woch déi éischt, natierlech fiktiv, Lëtzebuerger Nationalgalerie, kuerz NAGA, ageweit. Am Hariko zu Bouneweg, dem Gebai dat nächst Joer ofgerappt wäert ginn, gëtt d'Kulturpolitik vun de leschte Joren op de Leescht geholl.



An enger Ausstellung iwwer dräi Etagen an enger Theateropféierung mëscht de Kollektiv hirem Frust an hirer Enttäuschung Loft, an dat wéi gewinnt mat enger spatzer Zong a vill Humor an Ironie.