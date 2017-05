© AFP

Traité vu London / Reportage Roy Grotz



Den 11. Mee gouf vun de Preisen, de Pouvoiren aus Russland, Frankräich, England, der Belsch, Holland, Italien an Éisträich-Ungarn, dee Vertrag mat sengen nëmme 7 Artikelen ënnerschriwwen, deen dem Land seng Onofhängegkeet soll garantéieren...an dat no mouvementéierte Joeren.

Joeren vun Onsécherheet an engem stännegen Zerrappt si vum klenge Lëtzebuerg tëscht de groussen Natioune ronderëm, wou absënns Holland a Frankräich am Clinch matenee waren a Lëtzebuerg sollt verkaf ginn: nodeems de Grand-Duché duerch de Wiener Kongress 1815 gebuer gouf, goufen déi aktuell Grenzen 1839 gezunn. Et sollt awer bis zum Londoner Kongress vun 1867 daueren, bis datt sech d'preisesch Garnisoun definitiv zeréckgezunn huet an d'Festung geschlaff gouf - domat gouf d'Festungsstad eng oppe Stad. Fir Lëtzebuerg waren d'Signatairen deemools de Premier, de Baroun Victor De Tornaco an den Emmanuel Servais. Deemools huet Lëtzebuerg den Depart vun der Garnisoun mat gemëschte Gefiller gesinn, wëll vill Suen hei duerch generéiert goufen.

D'Joeren tëscht 1867 an 1878 hunn d'Stad an en eenzeg grousse Chantier verwandelt, wou déi bis zu 300 Joer al Festungen an d'Militärgebaier zum gréissten Deel ofgerappt goufen: d'Passagen duerch d'Festung goufe méi grouss gemaach, d'Bastiounen an d'Remparten goufen ofgerappt an d'Grief zougeschott. 1870 gouf et nees Krich an dee Lëtzebuerg knapps net eragezu gouf, 1890 du gouf d'Personal-Unioun mat Holland definitiv opgeléist.

Un dës spannend Zäiten erënnere fuschnei Expoen am Stater City Museum, mee och op den 3 Eechelen vum Fort Thüngen. Den 150. Anniversaire vum Londoner Vertrag gëtt net fir näischt haut gefeiert an kritt seng besonnesch Note duerch d'Visite vun der Prinzessin Kate Middleton, op déi e ganz chargéierten Programm um Mëttwoch waard, dat mat Visitte vum Mudam, op den 3 Eechelen, dem City Museum an op der Clairefontainesplaz, wou den héije Besuch um Mëttwoch ass.

Mir si mat engem Live-Ticker op RTL.lu dobäi an natierlech op eisem Site vill Fotoen an de komplette Reportage e Mëttwoch den Owend dann op der Tëlee.