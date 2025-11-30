E Freideg géint 20h30
Zeienopruff, nodeem Persoun am Val de Hamm ugestouss gouf
E Freideg den Owend géint 20h30 Auer koum et am Val de Hamm an der Stad zu engem Accident, bei deem e Foussgänger schwéier verwonnt gouf.
Wéi d'Police mellt, wier den Accident vum Val de Hamm aus a Richtung Polvermillen net wäit ewech vun de Schinne passéiert.
Zeien, déi eventuell eppes gesinn hunn, solle sech bei der Police aus der Stad um (+352) 244 40 1000 oder per E-Mail op Police.Capitale@police.etat.lu mellen.
