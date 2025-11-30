Police hëlt aggressiv Persoun um Stater Chrëschtmaart fest
Am Policebulletin stinn déi verschiddenst Tëschefäll aus de leschte Stonnen, vun Alkohol um Steier, iwwer d'Stéiere vun der Nuetsrou bis zu Abréch.
Um fréie Samschdegowend géint 18.30 Auer ass enger Patrull eng Persoun um Stater Chrëschtmaart opgefall, déi sech opfälleg beholl huet. Wéi si dës Persoun kontrolléiere wollten, gouf déi aggressiv a beleidegend. Well se och nach onkooperativ a staark alkoholiséiert war an esou eng Gefor fir sech an anerer duergestallt huet, gouf decidéiert, datt d'Persoun d'Nuecht am Passagearrest verbréngt. Virdru war awer nach eng Visitt beim Dokter um Programm.
Iwwerhaapt waren d'Beamten an der Nuecht op e Sonndeg iwwer 30 Mol am Asaz, well d'Nuetsrou gestéiert gouf. An de meeschte Fäll war d'Situatioun awer schonn eriwwer, wéi d'Beamten op d'Plaz koumen. Wa si awer nach Leit ugetraff hunn, konnt d'Saach meeschtens séier gekläert ginn.
Ob d'Situatioun um Parking vun der Luxexpo um fréie Sonndegmoie séier gekläert war, geet net aus dem Policebulletin ervir. Hei hat nämlech eng alkoholiséiert Persoun mat sengem Gefier zwee Autoen, déi um Parking stoungen, beschiedegt. De Chauffer gouf protokolléiert.
Da stinn am Policebulletin nach verschidden Abréch, dat ënner anerem zu Fréiseng, wou d'Abriecher awer duerch d'Ausléise vun der Alarmanlag ofgeschreckt goufen. Zu Clierf ware se duerch eng Fënster am Garage an d'Wunneng erakomm, do gouf si awer vun den Awunner iwwerrascht. A béide Fäll goufen Ermëttlungen ageleet.