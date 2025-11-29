Jugendsektioun mécht Kaddoen u bedierfteg Famillen
Um Bazar vum Roude Kräiz huet ee sech e Samschdeg de Moie scho bal missen duerchdrécken, fir un eppes am Second Hand Deel ze kommen.
Et ass déi 79. Editioun vum Bazar, fir d'Grand Duchesse Stéphanie war et awer déi éischte Kéier, dass si als Presidentin vum Roude Kräiz hei duerch gaangen ass. Si gouf de 25. November zur Presidentin ernannt. Dass si do war, wier immens wichteg fir d'Bild vun der Croix Rouge, fir ze weisen, dass si d'Spenden ënnerstëtzt a fir de Benevollen och hiren Dank auszeschwätzen, erkläert d'Vize-Presidentin, Manou Hoss.
Am ganze Weekend hëllefe bis zu 600 Leit, fir d'Evenement ze organiséieren, opzeriichten an un de Stänn ze schaffen. Och déi jonk Generatioun setzt sech an. D'Jugend Rout Kräiz huet sech eng Aktioun afale gelooss, mat där och bedierfteg Famillje schéi Feierdeeg verbrénge kënnen. D'Leit kënnen hei Chrëschtbullen eraussichen, déi representativ fir e Kaddo stinn. Mat all bezuelter Bull kritt ee Kand aus enger bedierfteger Famill fir Chrëschtdag ee Kaddo. Nom Bazar ginn d'Kaddoen da bestallt an den 13. Dezember zesumme mat all de Benevollen aus der Jugend Croix Rouge agepaakt. Am ganze gëtt dës Aktioun fir 150 Kanner a Jugendlecher gemaach.
D'Spenden, déi gesammelt ginn, ginn exklusiv un Aktioune fir Kanner a Jugendlecher. Beim Bazar vun der Croix Rouge geet et net nëmmen drëms, Sue fir de gudden Zweck ze sammelen, mee och datt all d'Benevollen zesumme kommen an drun erënneren, fir wat si dat alles maachen.
De Bazar vum Roude Kräiz geet nach bis e Sonndeg den Owend um 18 Auer.