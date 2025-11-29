Éischten Embraer e Samschdeg um Findel gelant
Den éischte vun der Luxair hire 6 neien Embraer Fligeren ass e Samschdeg zu Lëtzebuerg ukomm. Dëse soll Ufank 2026 an de reguläre Betrib goen.
Déi national Fluchgesellschaft laut en neit Zäitalter an: Mat der Commande vun neie Fligere fir hir Flott wëll een der ëmmer weider klammender Demande entgéintwierken an d'Luxair weider virun dreiwen. E Käschtepunkt, dee sech awer bezuelt soll maachen.
Den éischte vun am Ganze 6 nei-bestallte Fligeren ass dëse Samschdeg zu Lëtzebuerg ukommen. Empfaange gouf den neien E195-E2-Fliger a Presenz vun der Mobilitéitsministesch Yuriko Backes. Ufank 2026 soll d'Maschinn an de reguläre Betrib goen.
15.000 Nitten an 90 Kilometer Kabel si verschafft ginn um 35 Tonne schwéiere Koloss. An anescht, wéi mol bei aneren Hiersteller, géing de Fliger hei fir d‘éischt vu bausse lackéiert ginn. Souwuel baussen, wou een elo déi genee selwecht Faarwen, wéi déi vum Lëtzebuerger Fändel hätt, wéi och bannen, wier et der Luxair wichteg, hir nei Identitéit ze weisen, déi sech nach méi mat hirer Lëtzebuerger DNA ervirhieft. An déi dem Client och bannen de gréisstméigleche Confort bitt.
Dobäi kennt och, dass de Fliger ee vun de rouegsten um Marché wier. E géing 35% manner Kaméidi maachen, wéi déi al Fligeren a verbraucht och 25% manner Kerosin.
Beim Constructeur a Brasilien: