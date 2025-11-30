Op d'mannst fënnef Doudeger bei Hausbrand
© AFP
En uerge Bilan kënnt a Sonndeg de Moie vun engem Feier an der Géigend vun Nanzeg.
Bei engem Feier an engem Haus mat dräi Stäck zu Neuves-Maisons, 14 Kilometer vun Nanzeg ewech, sinn an der Nuecht op e Sonndeg op d'mannst fënnef Persounen ëm d'Liewe komm.
An den éischte Meldunge war nach vu véier Doudegen, dorënner eng jonk Fra vun 20 Joer an en Teenager vu 16 Joer, esou zwou Persoune vun 59 a 60 Joer riets. Zwou weider Persoune wiere blesséiert ginn. Kuerz drop koum awer déi traureg Confirmatioun, datt eng weider Persoun hir Verletzungen net iwwerlieft hätt. D'Pompjeeën hate matgedeelt, datt et sech bei de Blesséierten ëm Leit vu 16 an 21 Joer gehandelt huet. Wéi eng elo nach gestuerwen ass, ass bis ewell net bekannt. Ob d'Persoune Famill matenee sinn, gouf och nach net offiziell gesot.
D'Pompjeeë sinn hënt géint dräi Auer op d'Plaz geruff ginn a waren mat 30 Ween an 70 Pompjeeën am Asaz. Si haten de Brand séier ënner Kontroll. D'Hannergrënn vum Feier bleiwe bis lo nach onkloer.