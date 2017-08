Am Kader vun der Elektromobilitéit hätt den Nohaltegkeetsministère sech fir déi bis zu 180.000 Euro deier Autoen decidéiert, heescht et.



De Modell Tesla S huet bis zu 700 PS a beschleunegt vun 0 op 100 a 5,8 Sekonnen, maximal. Den deierste Modell sprint och an 2,7 Sekonnen an erreecht eng Héchstgeschwindegkeet vun 250 Stonnekilometer. De Chauffer kann op der Autobunn den Autopilot aschalten, an den Auto quasi komplett autonom fuere loossen.

Dass direkt e puer Tesla S Elektrorennmaschinne fir d'Police solle bestallt ginn, ass méi wéi eng Rumeur, heescht et aus Police-Kreesser. Zoustänneg fir d'Decisioun wier den Infrastrukturministère, deen de Staat am Kader vun der Elektromobilitéit mat Elektroautoen equipéiert.



Mam amerikanesche Konstrukteur Tesla hätt ee sech fir den absoluten High End decidéiert, méi deier gëtt et um E-Marché de Moment näischt. An dobäi ass Tesla a grad de Modell S net onëmstridden. Eréischt am Abrëll gouf et grouss Problemer mat de Bremsen, d'Halschent vun allen 2016 gebauten Autoen huet missen nogerëscht ginn.



Mä och d'Batterië si wuel nach net esou performant, wéi Tesla am Katalog versprécht: Rezent hat sech d'Ëmweltministesch vun Nordrhein-Westfalen Schulze-Föcking géint den Tesla S als Déngschtwon decidéiert. Den Auto war bei internen Tester duerchgefall, d'Batterieleeschtung géif nämlech net dat hale wat versprach gëtt, d'Uschafung vun der deierer Luxus Limousine gouf vun der CDU Politikerin als Geldverschwendung kritiséiert, schreift de Kölner Stadt-Anzeiger.



Den Nohaltegkeetsministère selwer wollt bis e Mëttwoch de Mëtte leider keng Stellung zum Projet huelen.