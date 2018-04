Detailer feelen, ma am spéide Nomëtten gouf et ee gréisseren Police-Asaz zu Bouneweg an der Rue des Ardennes.

RTL-Informatiounen no gouf och geschoss, wéi en Auto poursuivéiert gouf. Bei enger regulärer Kontroll wollt sech den Automobilist iwwer d'Diddenhuewener Strooss via de Rondpoint Richtung Bouneweger Kierch duerch d'Bascht maachen.



De Chauffer ass dobäi hannerzeg gefuer an wollt an ee Policewon rennen. Duerno wollt sech de Verdächtege sech nach emol dervu maachen. D'Police huet an der Rue des Ardennes dunn 3 bis 4 Mol op den Auto geschoss. Dobäi ass d'Gefier bei der Kierch zu Bouneweg an e Bam gerannt. De Chauffeur gouf bei dësem Tëschefall uerg blesséiert a koum mam Samu an d'Spidol.

Polizeieinsatz mit Schusswaffengebrauch in #Bonneweg, rue des Ardennes und umliegende Strassen gesperrt. Weiteres folgt ... — Police Luxembourg (@PoliceLux) April 11, 2018

Fir déi genee Ëmstänn vum Virfall ze klären, ginn aktuell d'Zeie gehéiert an och de Parquet wier ënnerwee op d'Plaz.