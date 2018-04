Déi Bouneweger Affär ass komplex, huet vill verschidde Facetten. Ugefaange mat der internationaler Situatioun, wëll soe mat den Attentater vu Nice, Berlin an, virun e pur Deeg, Münster. En commun hunn déi jo alleguer, datt en Auto als Waff benotzt ginn ass an datt d' Chaufferen einfach an d' Leit gerannt sinn. Sinn déi Evenementer de Polizisten duerch de Kapp gaangen, wéi se den Automobilist ugehalen hunn, deen opfälleg komesch duerch Bouneweg kutschéiert ass? An hat deen déi geféierlech Vitessen drop, vun deenen eenzel Zeie wuel schwätzen an huet och dat de Poliziste Suerge gemaach?





De Nico Graf beliicht eng Rei Facettë vun dëser Affär



Dat sinn esou d'Froen, déi elo musse gekläert ginn. Garnéiert mat deem wat Polizisten iwwer "self-defense" an de Gebrauch vu Waffe fir an esou Fäll léieren. Si däerfen nëmmen en cas de necessité absolue schéissen, kréien Si gesot, an hir Riposte misst proportional mat der Attack sinn. An engem - theoretesche - Beispillsfall heescht dat, datt e Polizist schéissen däerf, wann en Auto flang op hien duer fiert fir hien ze iwwerfueren. Sollt de Polizist awer op d' Säit sprangen an iwwerliewen, da wier déi absolut Noutwier-Situatioun jo eriwwer an dann dierft hien dem Auto net méi noschéissen. Dat muss alles a Sekonnen decidéiert ginn. Wëll soen: wien als Polizist immens gutt trainéiert ass, immens gutt Reflexer huet an och am gréisste Stress ganz rapid korrekt Decisiounen huele kann – deen iwwerlieft a mécht alles richteg an huet juristesch näischt ze fäerten.



An engem eventuelle Prozess ginn do d' Sekonnen, an deenen eppes geschitt ass, gemaach ginn ass, iwwer Stonnen an Deeg analyséiert, à tête reposée an ouni Drock. Déi Zäit hat op der Platz keen Acteur.

Am Bouneweger Fall huet d' Police vun der Police, déi faméis Inspection générale IGP, d' Enquête iwwerholl. Wéi et normal ass, wann e Polizist an esou Fakte verwéckelt ass, déi musse gekläert ginn. Wéi ze héiere war, hunn si hire jonke Kolleg scho gehéiert, verhéiert, deen ënner Schock steet a krank gemellt ass.

D'Police-Gewerkschaft SNPGL iwwerdeems hätt gär, datt de Staat fir hire Kolleg eng anstänneg assistance juridique soll stellen an de Polizist soll en charge huelen. Vun hirer Verwaltung fuerdert d'Gewerkschaft also Solidaritéit. Ob et déi gëtt, dat ass nach d' Fro...