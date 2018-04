Hie schwätzt am RTL-Interview wéinst den Tëschefäll leschte Mëttwoch zu Bouneweg an dem déidlechen Accident vun enger dramatescher Woch fir d'Police.

Et wär awer virun allem eng dramatesch Woch fir d'Familljen, d'Frënn, d'Kollegen an d'Aarbechtskollegen vum Polizist, deen ëm d'Liewen koum, an vun den deels ganz schwéier blesséierte Beamten, esou den Etienne Schneider.



All de Concernéierte wär séilesch Betreiung ugebuede ginn.



Méi Explikatiounen vum Minister ginn et am Interview den Owend am Journal op der Télé um 19.30 Auer.





Hei dat offiziellt Schreiwes vum Minister:

Message de condoléances du ministre de la Sécurité intérieure Etienne Schneider suite au décès d’un policier dans l’exercice de ses fonctions Communiqué par: ministère de la Sécurité intérieure « Di Lëtzebuerger Police ass an déiwer Trauer. Mäin häerzlechst Bäileed fir d'Famill, Frënn a Kollegen vum Kommissär, deen am Déngscht em d'Liewe koum. Eis Gedanke sinn och bei senge blesséierten Aarbechtskollegen a virun allem bei der Beamtin, di mi schwéier verwonnt gouf. D’Fändele virun de Policegebaier stinn op Hallefmast. Di ganz Police steht haut enner Schock. Dofir sinn d’Solidaritéit bannent dem Corps an d’Solidaritéit vun der Populatioun mat der ganzer Police an dësem schwéieren Ament esou wichteg.»