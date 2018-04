8 Deeg no den déidleche Schëss zu Bouneweg huet de Parquet um Donneschdeg de Moien Detailer iwwer den Doudege matgedeelt.

De Mann, deen zu Bouneweg vun engem Polizist erschoss ginn ass, dee wier 51 Joer al, en Hollänner, deen an Däitschland wunnt. Hie wier der Police hei am Land bekannt wéinst Infraktiounen am Verkéier an hien hätt e Fuerverbuet gehat.

An: de Mann wier vun der Policekugel déidlech getraff ginn.

D'Enquête vun der IGP geet weider, heescht et nach am Communiqué vum Parquet.



Link: 8 Deeg nom Virfall zu Bouneweg - Weder e Communiqué, nach en Interview mat substantiellen Infoen