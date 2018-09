© MECO

Dës Agence huet als Zil, mat staatleche Mëttel privat Entreprisen an der Weltraumfuerschung ze ënnerstëtzen. De Grand-Duché hat Mëtt d'lescht Joer, als bis elo eenzegt Land an Europa, via Gesetz e rechtleche Kader, fir de méiglechen Ofbau vu Réistoffer op Asteroiden am Weltraum geschaaft. Dozou gehéiere Projeten, déi mam Optanke vu Satellitten a Rakéiten oder Weltraumstatiounen ze dinn hunn an déi den Ofbau vu rare Réistoffer solle preparéieren.



Lëtzebuerg wëll eng Haaptroll beim wirtschaftlechen Notze vum Weltraum iwwerhuelen. 2016 war de Projet "Space Rescources" gegrënnt ginn. E Fong, dee mat 100 Milliounen Euro dotéiert ass, soll besonnesch intressant Projete fërderen. Eng 20 Entreprisen aus dem Beräich hu sech zanterhier hei am Land néiergelooss. Donieft ginn et nach ongeféier 150 Firmaen, Start-Ups an Instituter, déi u Kooperatioune mat Lëtzebuerg intresséiert sinn, wéi den zoustännege Minister an engem Interview mat der dpa sot.



Mat dëser neier Agence, déi enk mat der Europäescher Weltraumorganisatioun ESA zesummeschafft, sollen sech och fir Entreprisen aus Drëttlänner Méiglechkeeten erginn, zum Beispill aus den USA, fir sech u Projete vun der ESA ze bedeelegen.



De Generaldirekter vun der Europäescher Weltraumagence, Jan Wörner, sot am Virfeld, dass dës Initiativ vu Lëtzebuerg e clevere Schachzuch war an ee ganz wichtege Schrëtt. De Grand-Duché hätt domat an Europa eng Nisch besat, déi d'Land méi visibel mécht. Et misst een awer elo gedëlleg sinn, an ofwaarden, bis éischt Aktiounen am Weltall kënne realiséiert ginn.



Och de Wirtschaftsminister ass der Meenung, dass et nach eng Rei vu Joren dauert, bis ee Mineralien op Asteroide kann ofbauen.