No der 1:3-Defaite zu Porto an der Champions League, sëtzt d'Equipe vum RB Leipzig elo och nach um Fluchhafen zu Porto fest.

© RTL Archivbild

Wann s de keng Chance hues, da kënnt och nach Pech derbäi, dat schreift d'Bild-Zeitung en Donneschdeg de Moien op hirem Internetsite.



Eigentlech war de Vol mat enger Luxair-Maschinn vu Porto op Leipzig fir 11.15 Auer geplangt, ma de Co-Pilot ass krank an elo muss fir d'éischt en Ersatz fonnt ginn. Wéi et heescht, sollen d'Spiller, d'Sponsoren an d'Frënn vum Veräin am fréien Donneschdegnomëtten zeréck an Däitschland fléien.