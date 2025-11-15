E Samschdeg ass et an der Qualifikatioun fir d'WM 2026 mam zweetleschte Spilldag weidergaangen.

Am Grupp J huet sech d'Belsch d'Chance entgoe gelooss, sech virzäiteg déi éischt Plaz an domat de WM-Ticket ze sécheren. Zu Astana ass een no engem fréie Réckstand géint de Kasachstan net iwwert en 1:1 eraus komm. Um leschte Spilldag kann d'Belsch dann awer virun den eegene Spectateure géint Liechtenstein alles kloer maachen.

Vun 18.00 Auer u ginn nach véier weider Partien ugepaff an och um 20.45 Auer stinn um Samschdeg nach fënnef Matcher an der WM-Qualifikatioun um Programm.

E Freideg huet sech Lëtzebuerg mat enger gudder Leeschtung misse géint Däitschland geschloe ginn. De WM-Ticket léise konnt Kroatien an en Donneschdeg och Frankräich.

Grupp B

Schwäiz - Schweden (20.45 Auer)

Slowenien - Kosovo (20.45 Auer)

Grupp C

Dänemark - Belarus (20.45 Auer)

Griicheland - Schottland (20.45 Auer)

Grupp E

Spuenien - Georgien (18.00 Auer)

Tierkei - Bulgarien (18.00 Auer)

Grupp H

Zypern - Éisträich (18.00 Auer)

Bosnien - Rumänien (20.45 Auer)

Grupp J

Kasachstan - Belsch 1:1
1:0 Satpaev (9'), 1:1 Vanaken (48')

Liechtenstein - Wales (18.00 Auer)

All d'Resultater an d'Tabellen