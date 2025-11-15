Belsch léisst virzäiteg Decisioun am Kasachstan leien
E Samschdeg ass et an der Qualifikatioun fir d'WM 2026 mam zweetleschte Spilldag weidergaangen.
Am Grupp J huet sech d'Belsch d'Chance entgoe gelooss, sech virzäiteg déi éischt Plaz an domat de WM-Ticket ze sécheren. Zu Astana ass een no engem fréie Réckstand géint de Kasachstan net iwwert en 1:1 eraus komm. Um leschte Spilldag kann d'Belsch dann awer virun den eegene Spectateure géint Liechtenstein alles kloer maachen.
Vun 18.00 Auer u ginn nach véier weider Partien ugepaff an och um 20.45 Auer stinn um Samschdeg nach fënnef Matcher an der WM-Qualifikatioun um Programm.
E Freideg huet sech Lëtzebuerg mat enger gudder Leeschtung misse géint Däitschland geschloe ginn. De WM-Ticket léise konnt Kroatien an en Donneschdeg och Frankräich.
Grupp B
Schwäiz - Schweden (20.45 Auer)
Slowenien - Kosovo (20.45 Auer)
Grupp C
Dänemark - Belarus (20.45 Auer)
Griicheland - Schottland (20.45 Auer)
Grupp E
Spuenien - Georgien (18.00 Auer)
Tierkei - Bulgarien (18.00 Auer)
Grupp H
Zypern - Éisträich (18.00 Auer)
Bosnien - Rumänien (20.45 Auer)
Grupp J
Kasachstan - Belsch 1:1
1:0 Satpaev (9'), 1:1 Vanaken (48')
Liechtenstein - Wales (18.00 Auer)