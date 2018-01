Liebe FCK-Fans,



wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, ist das Auswärtsspiel in Darmstadt abgebrochen worden. Grund ist ein medizinischer Zwischenfall.

Unser Cheftrainer Jeff Strasser ist gerade zur Kontrolle auf dem Weg ins Krankenhaus. — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) 24. Januar 2018

De Match gouf ënnerbrach an dunn ofgesot Ewéi et vu Sky geheescht huet, soll de Lëtzebuerger Trainer Häerzproblemer gehat hunn. De Strasser gouf fir d'éischt nach an der Kabinn medezinesch versuergt, ass dunn awer direkt mat der Ambulanz an d'Klinik bruecht ginn.Ewéi den 1. FC Kaiserslautern op sengem Twitter-Account schreift, soll de Strasser just zur Kontroll an d'Spidol ageliwwert gi sinn. Méi spéit am Owend huet Sport1 gemellt, datt et dem Strasser den Ëmstänn entspriechend gutt soll goen an datt de Lëtzebuerger Trainer stabil wier. D'Nuecht muss de Jeff Strasser awer am Spidol verbréngen.Den 43 Joer ale Profitrainer hat iwwer Stéch am Broschtberäich geklot, war awer déi ganzen Zäit uspriechbar. Am Spidol gouf hien als éischt emol un en EKG gehaangen.