2 Athlete trainéiere fir de Concours fir Bodybuilder (03.04.2018) Ee Concours, bei deem Bodybuilder an aner héich trainéiert Leit sech presentéieren an esou weise konnten, wéi haart si an de leschte Méint geschafft hunn.

3 Méint virum Evenement fänkt fir si eng strikt Trainingsphas un.Mee net nëmmen den Training ass wichteg. D’Ernierung zielt 70 bis 80 Prozent. Dofir mussen si e strikte Regimm duerchzéien. Dozou gehéieren och Protein-Shakes an ähnlech Zousätz.Déi sinn u sech net schiedlech - wann een se a Moossen hëlt. Mee wéi gesäit et mam Dopping op sou enger Competitioun aus? Wéi an all aner Leeschtungssport, gëtt och am Bodybuilding gedoppt.Ma et sollt een awer net d'office dovunner ausgoen, dass all Athlet illegal Substanze konsuméiert.