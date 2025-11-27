Lëtzebuerg géint Irland vun 19.30 Auer u live op RTL.lu
Am Basket spillt d'Lëtzebuerger Härennationalekipp en Donneschdeg um 19.30 Auer an der Pre-Qualifikatioun fir d'EM 2029 géint Irland.
Am Grupp A trëfft Lëtzebuerg op Nordmazedonien, Irland an Aserbaidjan. Am éischte Match spillt d'FLBB-Selektioun de 27. November an der Coque um Kierchbierg géint Irland, 3 Deeg drop steet en Auswäertsmatch am Aserbaidjan um Programm.
Ufank vum Match: 19h30
Viraussiichtlechen Enn vun der Emissioun: 21h30
Commentaire: Jeff Kettenmeyer an Xavier Engel
Programm
27. November 2025: Lëtzebuerg – Irland (19:30)
30. November 2025: Aserbaidjan – Lëtzebuerg (15:00)
27. Februar 2026: Nordmazedonien – Lëtzebuerg
3. Mäerz 2026: Irland – Lëtzebuerg
2. Juli 2026:Lëtzebuerg – Aserbaidjan
5. Juli 2026:Lëtzebuerg – Nordmazedonien
Kader
Carreira Kreps Malcolm (Penas Huesca, Spuenien)
Ceman Dino (Basket Esch)
David Rocha Davy (Fitosur Murgi, Spuenien)
Do Rosario Delgado Ivan (T71 Diddeleng)
Gutenkauf Philippe (Etzella Ettelbréck)
Jack Christopher (T71 Diddeleng)
Kalmes Joe (T71 Diddeleng)
Kovac Ben (Alm Evreux, Frankräich)
Laurent Alex (Amicale Steesel)
Logelin Max (Sparta Bartreng)
Oth Konan Ange (Musel Pikes)
Rugg Clancy (Basket Esch)
Verbeelen Yannick (Sparta Bartreng)
Vujakovic Oliver (Résidence Walfer)