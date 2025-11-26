Bettenduerf souverän um 1. Spilldag
De leschte Weekend ass den 1. Spilldag vum Mixte-Championnat am Indiaca gespillt ginn.
Um éischte Spilldag vum Indiaca Mixte-Championnat huet Bettenduerf an eegener Hal alleguerte seng 4 Matcher souverän gewonnen an dat ouni ee Saz ofzeginn.
Géint Useldeng, déi nom éischte Spilldag op der zweeter Platz an der Tabell stinn, konnten déi Bettenduerfer sech mat 25:11 a 25:16 behaapten.
De Sauerdall, d‘Nowuessekipp vu Bettenduerf, huet alleguerten d‘Matcher verluer. Hei ass et virun allem drëm gaangen, Erfarung ze sammelen.
Am Mixte-Championnat stinn elo nach zwee Spilldeeg um Programm. Bei deenen ass och Leuze mat dobäi. Genee wéi de Sauerdall kënnt d‘Ekipp aus der Belsch awer net an d‘Schlussklassement vum Championnat.