VIDEO: Handball op Wues Déi 19. Editioun vum "Wisi-Cup" vum Handball Péiteng

Eigentlech geheiert den Handbäll jo an d'Hal. Mä emol am Joer mécht d'Lëtzebuerger Handballfamille e klengen Ausfluch an d'Gréngs.

Vun RTL