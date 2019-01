© Serge Olmo / RTL Radio Lëtzebuerg

D'Lëtzebuerger Handball-Nationalekipp huet e Freideg den Owend no enger souveräner Leeschtung den éischte Match an der Prequalifikatioun fir d'EM 2022 an der Coque verdéngt mat 35:18 (14:7) géint Irland gewonnen. Viru 500 Spectateuren huet d'Ekipp aus dem Grand-Duché dat néidegst géint e schwaache Géigner gemaach, fir ze gewannen an esou och nach genuch Kären ze spueren fir déi nächst Matcher e Samschdeg an e Sonndeg. Ganz positiv war e Freideg den Owend nieft der kompakter Defense och den Ekippegeescht, dee bei de roude Léiwe gestëmmt huet.Am éischte Prequalifikatiounsmatch am Grupp vun der Lëtzebuerger Handball-Nationalekipp huet Bulgarien mat 24:20 géint Groussbritannien gewonnen.E Samschdeg spillt um 15 Auer Irland géint Groussbritannien an um 18 Auer ass et dann de Match tëscht Lëtzebuerg a Bulgarien.

Resumé vum Match

D'Lëtzebuerger Nationalekipp ass géint Irland direkt besser an de Match komm a louch no 6 Minutte mat 6:2 a Féierung. D'Lëtzebuerger Defense stoung ganz gutt, wat ee vun der Irescher net konnt behaapten, well hei waren deels grouss Lächer, déi d'Lëtzebuerger ze notze woussten. Nieft dem Lëtzebuerger Kipper war och de Mëttelblock mat Weyer, Cosanti a Kohn ganz staark, si hu kaum eppes vun den Iren zougelooss. No 15 Minutte sinn d'Lëtzebuerger kuerz méi defensiv ginn, doduerch sinn d'Diere fir de Géigner opgaangen a si si méi staark ginn. De Lëtzebuerger Nationaltrainer Nikola Malesevic huet awer doropper reagéiert, huet een Timeout geholl an e puer Spiller ausgewiesselt. Dës Moossnamen hu gewierkt an d'Ekipp aus dem Grand-Duché konnt virun den eegene Spectateuren sech e Virsprong vu 5 Goler erausspillen an esou stoung et no 22 Minutten 11:6. Bis d'Paus ass dëse Virsprong ëm zwee weider Goler an d'Luucht gaangen an esou ass et beim Tëschestand vu 14:7 an d'Kabinn gaangen.Nom Säitewiessel stoung d'Defense vun de Lëtzebuerger an den éischten 10 Minutten net méi esou gutt an esou krut een 8 Goler geschoss, esouvill wéi an der ganzer éischter Hallschent net. Eng Roll huet do och de Wiessel vum Kipper gespillt, well dem Michels kaum Arrête gegléckt sinn. Trotz de Goler vun Irland ass d'Lëtzebuerger Nationalekipp kloer a Féierung bliwwen, well si an der Offensiv weider getraff hunn. Iwwert d'Band ass et ëmmer nees séier no vir gaangen, sou datt een no 44 Minutte mat 9 Goler vir louch an et 24:15 stoung. D'Ekipp vum Nikola Malesevic huet de Match weider konzentréiert op een Enn gespillt, huet ëmmer nees nei Spillzich probéiert, déi verschidde Spiller kruten hir Asätz an no 60 Minutte gouf et eng verdéngt 35:18-Victoire.

D'Lëtzebuerger hunn d'Zil beim Tournoi de Weekend an der Coque um Enn op der 1. Plaz ze stoen an et an den nächsten Tour vun der Qualifikatioun fir d'EM ze packen. Dofir mussen d'Lëtzebuerger wuel de Match e Samschdeg géint Bulgarien gewannen, well si de stäerkste Géigner an der Grupp sinn. E Freideg den Owend konnt Bulgarien dann och den éischte Match géint Groussbritannien mat 24:20 gewannen.