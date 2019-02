© Serge Olmo

Bierchem hat ganz gutt ugefaangen a louch no den éischte 5 Minutten souguer a Féierung mee dono hunn d'Lëtzebuerger ze vill Feeler gemaach an d'Finnen stoungen an der Defense immens kompakt. Sou konnt Helsinki am Laf vun der éischter Halschent a Féierung goen an de Virsprong ëmmer weider ausbauen. An der Paus louch Bierchem da schonn mat 13:19 hannen.Bierchem ass gutt aus der Paus komm a konnt de Réckstand op 2 Goler verréngeren. D'Defense stoung besser an och de Golkipp konnt direkt e puer Schëss paréieren. Allerdéngs haten se an der Mëtt vun der zweeter Halschent och selwer Problemer de Ball am Gol ënner ze bréngen a konnten de Réckstand net weider verréngeren sou dat et no 45 Minutten 20:23 stoung. Och dono sinn déi Bierchemer nees méi wäit an de Réckstand geroden a konnten Retard dunn net méi ophuelen a verléieren mat 24:28.