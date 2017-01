Dirk Bockel (06.01.2017) Seng Karriär am Reckblëck

Den Dirk Bockel ass an Däitschland an der Géigend vu Stuttgart opgewuess, mee huet 2006 d'Lëtzebuerger Nationalitéit ugeholl. Esou konnt sech den Triathlet virun allem mat der Hëllef vun der Arméi an dem COSL op seng Passioun konzentréieren.

2008 war den Dirk Bockel bei den olympesche Spiller dobäi an huet d’Course zu Peking als 25. ofgeschloss. Dono ass den Triathlet op déi laang Distanz gewiesselt.

De Lëtzebuerger huet an den nächste Joren den Ironman vu Melbourne a Regensburg gewonnen an ass bei der WM op Hawaii 4 Mol an d’Top 10 komm, 2011 war hie souguer de 4.

Zwee Joer drop huet den Dirk Bockel den Challenge zu Roth gewonnen, huet dobäi déi 5. -beschten Zäit an der Geschicht vum Ironman realiséiert an ass 2013 dann och zum Sportler vum Joer gewielt ginn.

No engem komplizéierte Foussbroch am Juni 2015 konnt sech den Triathlet ni méi richteg erhuelen. No 23 Joer Triathlon an enger exemplarescher Karriär ass dann elo Schluss.